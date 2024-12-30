Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на закон № 3621. Зазначається, що в разі невиконання вимоги пройти ВЛК, громадяни можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.
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Кому потрібно знову пройти ВЛК
В Україні 4 травня набув чинності закон, який фактично скасував статус "обмежено придатний". Цим же законом був передбачений термін у 9 місяців, для того, щоб обмежено придатні повторно пройшли ВЛК і отримали один з актуальних статусів.
Важливо! Це рішення стосується всіх, хто мав статус "обмежено придатний", незалежно від того, коли вони проходили попереднє медичне обстеження.
Наразі в Україні є такі актуальні статуси для військовозобов'язаних:
- придатний до військової служби;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;
- тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;
- непридатний з переоглядом через 6 – 12 місяців;
- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
До слова, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Тепер від мобілізації можуть бронювати й священнослужителів.