Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на закон № 3621. Зазначається, що в разі невиконання вимоги пройти ВЛК, громадяни можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

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Кому потрібно знову пройти ВЛК

В Україні 4 травня набув чинності закон, який фактично скасував статус "обмежено придатний". Цим же законом був передбачений термін у 9 місяців, для того, щоб обмежено придатні повторно пройшли ВЛК і отримали один з актуальних статусів.

Важливо! Це рішення стосується всіх, хто мав статус "обмежено придатний", незалежно від того, коли вони проходили попереднє медичне обстеження.

Наразі в Україні є такі актуальні статуси для військовозобов'язаних:

придатний до військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6 – 12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

До слова, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Тепер від мобілізації можуть бронювати й священнослужителів.