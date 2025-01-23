Снятие с воинского учета всегда временное, и люди с этим статусом все равно являются призывниками или военнообязанными. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда снимают с воинского учета

После снятия с воинского учета в одном органе обязательно нужно стать на него в другом или перейти на другой вид учета. Эти военнообязанные должны возобновлять учетные данные, при необходимости проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и сообщать территориальные центры комплектования (ТЦК и СП) о новом месте жительства.

Призывники снимаются с воинского учета, если:

достигли 25-летнего возраста;

прошли базовую военную подготовку;

их освободили от прохождения базовой военной подготовки из-за непригодности по состоянию здоровья;

переехали в другую местность (область, район, общину) и для этого нужно стать на воинский учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

их приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;

получили звание рядового, сержантского, офицерского состава после окончания учебных заведений;

их направили на альтернативную (невоенную) службу;

их направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму).

Военнообязанных снимают с учета если:

переехали в другую местность (область, район, общину);

призвали или приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;

зачислили в военный оперативный резерв;

приняли на службу в правоохранительные органы, органов гражданской защиты;

направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);

в других случаях – по решению Министерства обороны, Службы безопасности, разведывательных органов.

Для того, чтобы сняться с воинского учета, нужно лично обратиться в ТЦК и СП и принести с собой письменное заявление, где будут указаны основания для снятия с учета, паспорт, военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, приписное удостоверение) и документы, которые будут подтверждать основания, указанные в заявлении.

В течение 7 дней после снятия с учета военнообязанный должен снова стать на учет, но в другом органе. Обратиться в орган позволяют не ранее чем за три дня до того, как военнообязанный или призывник поедет с места, где проживает.

В условиях действия военного положения менять место жительства можно только после того, как проинформировали ТЦК

За нарушение этих правил закон предусматривает наказание – штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Когда исключают с воинского учета

Исключенный с воинского учета теряет статус призывника или военнообязанного. В отличие от снятия с воинского учета, эта опция постоянная.

Соответственно, такие военнообязанные не должны обновлять учетные данные, проходить военно-врачебную комиссию, им не смогут вручить повестку и призвать на службу по мобилизации. Они также имеют право пересекать государственную границу в период действия военного положения.

Исключаются из учета такие призывники и военнообязанные:

мобилизованные или принятые на военную службу;

признаны непригодными к службе по состоянию здоровья по заключению ВВК;

те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

лишены свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

те, кто прекратил гражданство Украины;

пропавшие без вести или те, кто умер.

Если у человека есть основание для исключения и потребность самой обратиться в ТЦК и СП, он должен явиться туда с письменным заявлением, где будут указаны основания для исключения из учета, паспортом, военно-учетным документом (военным билетом, временным удостоверением, приписным удостоверением) и документами, которые будут подтверждать основания, указанные в заявлении.

В исключенных с воинского учета не забирают военно-учетный документ, а только ставят в нем соответствующую отметку.