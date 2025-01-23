Снятие с воинского учета всегда временное, и люди с этим статусом все равно являются призывниками или военнообязанными. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также В Сухопутных войсках ответили, попадает ли человек на фронт после прохождения ВВК
Когда снимают с воинского учета
После снятия с воинского учета в одном органе обязательно нужно стать на него в другом или перейти на другой вид учета. Эти военнообязанные должны возобновлять учетные данные, при необходимости проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и сообщать территориальные центры комплектования (ТЦК и СП) о новом месте жительства.
Призывники снимаются с воинского учета, если:
- достигли 25-летнего возраста;
- прошли базовую военную подготовку;
- их освободили от прохождения базовой военной подготовки из-за непригодности по состоянию здоровья;
- переехали в другую местность (область, район, общину) и для этого нужно стать на воинский учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- их приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- получили звание рядового, сержантского, офицерского состава после окончания учебных заведений;
- их направили на альтернативную (невоенную) службу;
- их направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму).
Военнообязанных снимают с учета если:
- переехали в другую местность (область, район, общину);
- призвали или приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- зачислили в военный оперативный резерв;
- приняли на службу в правоохранительные органы, органов гражданской защиты;
- направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);
- в других случаях – по решению Министерства обороны, Службы безопасности, разведывательных органов.
Для того, чтобы сняться с воинского учета, нужно лично обратиться в ТЦК и СП и принести с собой письменное заявление, где будут указаны основания для снятия с учета, паспорт, военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, приписное удостоверение) и документы, которые будут подтверждать основания, указанные в заявлении.
В течение 7 дней после снятия с учета военнообязанный должен снова стать на учет, но в другом органе. Обратиться в орган позволяют не ранее чем за три дня до того, как военнообязанный или призывник поедет с места, где проживает.
В условиях действия военного положения менять место жительства можно только после того, как проинформировали ТЦК
За нарушение этих правил закон предусматривает наказание – штраф от 17 до 25 тысяч гривен.
Когда исключают с воинского учета
Исключенный с воинского учета теряет статус призывника или военнообязанного. В отличие от снятия с воинского учета, эта опция постоянная.
Соответственно, такие военнообязанные не должны обновлять учетные данные, проходить военно-врачебную комиссию, им не смогут вручить повестку и призвать на службу по мобилизации. Они также имеют право пересекать государственную границу в период действия военного положения.
Исключаются из учета такие призывники и военнообязанные:
- мобилизованные или принятые на военную службу;
- признаны непригодными к службе по состоянию здоровья по заключению ВВК;
- те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;
- лишены свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- те, кто прекратил гражданство Украины;
- пропавшие без вести или те, кто умер.
Если у человека есть основание для исключения и потребность самой обратиться в ТЦК и СП, он должен явиться туда с письменным заявлением, где будут указаны основания для исключения из учета, паспортом, военно-учетным документом (военным билетом, временным удостоверением, приписным удостоверением) и документами, которые будут подтверждать основания, указанные в заявлении.
В исключенных с воинского учета не забирают военно-учетный документ, а только ставят в нем соответствующую отметку.