Проте з різних причин деяких осіб можуть виключити з військового обліку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський і партнери".

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Які підстави потрібні для виключення з військового обліку

Адвокати зазначають, що особа, яка виключена з військового обліку, втрачає статус військовозобов’язаного. У зв'язку з цим її не можуть призвати під час мобілізації, вона не зобов’язана проходити ВЛК та оновлювати облікові дані. Такій особі також не можуть вручити повістку.

Виключенню з військового обліку підлягають чоловіки та жінки, які:

є непридатними до військової служби за висновком ВЛК. Зауважимо, що ключовим є саме визнання особи непридатною. При цьому, висновок про непридатність передається на затвердження до регіональної ВЛК;

досягнули граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України.

померли, за рішенням суду визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Зауважимо, що у громадян, яких виключили з військового обліку, не вилучають військово-обліковий документ. До них лише вносять дані про виключення з військового обліку, тобто проставляють штамп про таке виключення.

За словами адвокатів, особи, які мають підстави для виключення з військового обліку, повинні особисто з’явитися в ТЦК та СП і подати відповідні документи.

Додамо, що перевірити виключення з військового обліку можна через Єдиний реєстр призовників та військовозобов'язаних або за допомогою додатку "Резерв+" та сервісу Дія.