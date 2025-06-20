Це лиши етап збору інформації про людські ресурси, рівень освіти та особисті якості громадян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинський ТЦК та СП.
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Як здійснюється військовий облік
Облік може здійснюватися одним із двох способів:
- через електронний кабінет призовника / військовозобов'язаного / резервіста – шляхом проходження електронної ідентифікації та підтвердження персональних даних;
- особисто – прибуттям до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації з необхідним пакетом документів.
Коли можна не ставати на військовий облік
У разі отримання повістки про виклик до ТЦК та СП громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та термін. Проте чоловікам дозволено не з'явитися за повісткою за наявності поважних причин, а саме:
- хвороби;
- стихійного лиха або інших непередбачуваних обставин;
- перебування на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій;
- інших обставин, що унеможливлюють виконання обов’язку.
Зауважимо, що причини мають бути документально підтверджені відповідними органами.
Що робити, якщо не став на облік у визначений термін
Особи, які не стали на військовий облік у встановлений період, можуть зробити це лише після особистого звернення до ТЦК та СП. Варто зауважити, що при цьому вони повинні подати відповідні документи, а саме:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади (про місце проживання або перебування);
- довідка ВПО (за наявності);
- свідоцтво про народження;
- ІПН (податковий номер);
- документ про освіту;
- довідка з місця навчання або роботи (за наявності);
- 4 фотокартки розміром 35×45 міліметрів (без головного убору);
Зазначимо, що деяких осіб через певні причини можуть виключити з військового обліку. Їм потрібно з’явитися в ТЦК та СП і подати відповідні документи.