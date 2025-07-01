Кто имеет право на бронирование работников и что для этого нужно – читайте в материале 24 Канала.

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Кто может получить бронирование от мобилизации

В Украине с 1 апреля вступили в силу обновленные правила бронирования военнообязанных, позволяющие критически важным предприятиям откладывать мобилизацию своих работников.

Возможность бронирования предоставляется:

государственным служащим категории "А";

медицинскому персоналу государственных больниц;

священнослужителям;

представителям международных организаций;

специалистам в сферах энергетики, связи, оборонно-промышленного комплекса, ИТ и цифровизации.

Продолжительность бронирования зависит от сферы деятельности. Для работников критически важных предприятий и операторов противоминной деятельности оно может длиться до 12 месяцев.

В случае трудоустройства в международной организации бронирование действует на весь срок действия контракта. Для госслужащих и правоохранителей – на период мобилизации.

В то же время бронированию не подлежат:

лица, которые работают неофициально;

те, кто не состоит на воинском учете или не обновил данные;

работники, чья официальная зарплата меньше чем 20 000 гривен (исключение составляют работники госсектора, медицинской сферы и энергетики);

лица, которых не внесены в реестр "Оберег".

Как предприятия бронируют работников

Чтобы предприятие могло бронировать своих сотрудников, оно должно соответствовать нескольким критериям:

средняя зарплата по компании должна составлять не менее 20 000 гривен;

не должно быть налоговой задолженности;

один из дополнительных показателей: экспорт более 32 миллионов евро, уплата 1,5 миллиона евро налогов в год, стратегическое значение и тому подобное.

К слову, недавно в правительстве поддержали инициативу, по которой добровольцы, отслужившие по "Контракту 18 – 24", смогут получить отсрочку после его завершения. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, уже одобрили на заседании.