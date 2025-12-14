Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк, який уточнив, що одна, але не єдина причина, через яку в Україні тривають відключення світла, пов'язана з системними корупційними схемами в енергетиці. Він пояснив, як працювали ці схеми.

Які були корупційні схеми в Енергоатомі?

Железняк зауважив, що найголовніша причина, чому українці мають регулярні відключення світла, – це системні дронові та ракетні атаки росіян по енергетичних об'єктах України.

"Водночас є ще одна причина, і це абсолютна дика ситуація. Про неї всі знали, я неодноразово публікував цю інформацію, намагаючись привернути увагу правоохоронних органів. Наскільки я знаю, навіть СБУ заводила справу по цій тематиці", – наголосив він.

Зверніть увагу! Ярослав Железняк раніше повідомляв, що склад наглядової ради Енергоатому був складений так, щоб там і далі продовжувалися корупційні схеми. За його словами, "якщо взяти старий, дуже вбитий в усіх сенсах "Жигуль" і причепити до нього значок "Мерседеса", він від цього "Мерседесом" не стане. Він стане "Жигулем" з фейковим лейблом". Так само як зауважив нардеп, і наглядова рада Енергоатому "виявилася фейковою".

Нардеп розповів, як працювала корупційна схема. Наприклад, на АЕС є турбіна, на якій ламається лопать, яку треба відремонтувати. Оголошується дуже дорогий тендер на сотні мільйонів гривень.

Приходить іноземна компанія хлопців, пов'язаних з Галущенком (ексміністр енергетики – 24 канал), пропонує ці сотні мільйонів гривень і говорить, що зробить. І приходить державне підприємство, на той момент "Турбоатом" (нині "Українські енергетичні машини" – 24 Канал), і пропонують зробити вдвічі дешевше. Виграють тендер – скасували, другий раз – теж саме. А потім говорять, що буцімто переглянули, а грошей на це немає,

– сказав він.

Виходить, що цей тендер писався під конкретні компанії. І більше цю зламану лопать ніхто не ремонтував. Її якось полагодили, але через це турбіна на Хмельницькій АЕС працює не на повну потужність.

Також народний депутат розповів про ще одну корупційну схему, яка працювала в енергетиці. Коли державні компанії очільникам тим чи інших підприємств, наприклад, АЕС, не давали гроші на ремонт, тому що ті погано виконували "домашнє завдання".

"Домашнє завдання" – це той самий корупційний відкат. І це відбувалось не тільки на АЕС, але й у Центренерго, ОПЗ,

– наголосив Ярослав Железняк.

Йдеться, за його словами, не про 100 мільйонів доларів, які фігурують у справі Міндіча. Це менше, ніж 10% від усіх вкрадених грошей на цих корупційних схемах.

Ба більше, я не переконаний, що ці схеми зараз не працюють. Я не маю зворотної інформації,

– відзначив народний депутат.

Проте, він додав, що це може так і бути, оскільки багато людей, які, імовірно, були залучені у ці схеми, залишились на своїх посадах або навіть пішли на підвищення.

Що відомо про корупційні схеми щодо Хмельницької АЕС?