Очільник української делегації Рустем Умєров та спецпредставник Трампа Стів Віткофф підбили підсумки триденних переговорів у Маямі, передає 24 Канал.
Що відомо про переговори США та України у Флориді?
За їхніми словами, під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах:
- подальшому опрацюванні 20-пунктного плану;
- узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
- узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США;
- опрацюванні економічного плану розвитку України.
Також дипломати обговорили часові рамки й послідовність наступних кроків.
У заяві зазначається, що обидві сторони погоджуються з тим, що мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й надійною основою для стабільного майбутнього.