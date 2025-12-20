Деталі передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Які питання під час мирних переговорів для України найважчі?

Лідер України назвав їх.

Найважчі питання були і залишаються – це територія України. Далі це Запорізька атомна станція, наша ЗАЕС. Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо. Це якщо ми говоримо про 20-пунктний план,

– пояснив Зеленський.

Журналісти запитали його про думку Рубіо, мовляв, найважчі питання переговорів відклали, але там є точки перетину. За його словами, питання не в точках перетину.

"Україна передала своє бачення представникам Сполучених Штатів Америки. Вони будуть спілкуватись з Росією, і ми чекаємо на відповідь. Що стосується інших документів щодо відновлення, щодо гарантій безпеки – ми також наше бачення передали, Сполучені Штати Америки сказали, на що вони готові. Зараз буде спілкування у нашої групи з американською стороною у Флориді (тобто у Маямі – 24 Канал), – розповів глава держави.

Що буде на переговорах далі?