Какие вопросы во время мирных переговоров для Украины самые тяжелые?

Лидер Украины назвал их.

Самые тяжелые вопросы были и остаются – это территория Украины. Далее это Запорожская атомная станция, наша ЗАЭС. Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть несколько еще технических вопросов по гарантиям безопасности, формата мониторинга и тому подобное. Это если мы говорим о 20-пунктном плане,

– объяснил Зеленский.

Журналисты спросили его о мнении Рубио, мол, самые тяжелые вопросы переговоров отложили, но там есть точки пересечения. По его словам, вопрос не в точках пересечения.

"Украина передала свое видение представителям Соединенных Штатов Америки. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа. Что касается других документов по восстановлению, по гарантиям безопасности – мы также наше видение передали, Соединенные Штаты Америки сказали, на что они готовы. Сейчас будет общение у нашей группы с американской стороной во Флориде (то есть в Майами – 24 Канал), – рассказал глава государства.

Что будет на переговорах дальше?