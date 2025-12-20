Детали передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Какие вопросы во время мирных переговоров для Украины самые тяжелые?
Лидер Украины назвал их.
Самые тяжелые вопросы были и остаются – это территория Украины. Далее это Запорожская атомная станция, наша ЗАЭС. Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть несколько еще технических вопросов по гарантиям безопасности, формата мониторинга и тому подобное. Это если мы говорим о 20-пунктном плане,
– объяснил Зеленский.
Журналисты спросили его о мнении Рубио, мол, самые тяжелые вопросы переговоров отложили, но там есть точки пересечения. По его словам, вопрос не в точках пересечения.
"Украина передала свое видение представителям Соединенных Штатов Америки. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа. Что касается других документов по восстановлению, по гарантиям безопасности – мы также наше видение передали, Соединенные Штаты Америки сказали, на что они готовы. Сейчас будет общение у нашей группы с американской стороной во Флориде (то есть в Майами – 24 Канал), – рассказал глава государства.
Что будет на переговорах дальше?
США предложили трехсторонний формат, который, правда, не включает ЕС. Речь идет о встрече США – Украина – Россия.
Зеленский не уверен, что там может быть что-то новое, потому что, например, в Турции так уже встречались. Но если будут результаты, например разблокирование обменов или договоренность о трехсторонней встрече лидеров, – Украина поддерживает такую встречу.
На выходных россияне встретятся с американцами. Рустем Умеров доложит Зеленскому об этой встрече и о том, как с США общались украинцы.