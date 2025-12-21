Таку заяву Кремля привітали в Єлисейському палаці. Там зазначили, що найближчими днями вирішать, у якому форматі могли б відбутися переговори президентів, передає 24 Канал із посиланням на BFM TV.

Що кажуть у Парижі про можливу зустріч Путіна і Макрона?

Водночас французька адміністрація наголосила, що будь-які переговори з Москвою будуть прозорими, і президент України Володимир Зеленський та європейські партнери будуть про них поінформовані. Також незмінною залишається мета контактів з росіянами – це досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.

Нагадаємо, що 19 грудня Еммануель Макрон наголосив, що для європейців буде "корисно" відновити діалог з Володимиром Путіним, замість того, щоб залишати США одних у веденні переговорів щодо завершення конфлікту в Україні.

Зауважимо, що остання телефонна розмова Макрона і Путіна відбулася 1 липня – вперше за три роки. Проте тоді вони лише констатували свої розбіжності.

