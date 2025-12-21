Таку думку 24 Каналу озвучили полковник США у відставці Джон Світ і і аналітик з нацбезпеки Марк Тот, зауваживши, що ця територія є ключовою для стримування російських загарбників. Якщо Росія її отримає, то зупинятись на цьому не буде.

Чому Україні вкрай важливо зберегти Донбас?

Полковник США у відставці зазначив, що Донбас – це фактично фортеця України. Частину регіону Росія вже окупувала. Однак, з іншого боку, саме стійкість українських військ на Донеччині не дала змогу росіянам швидко дійти до Києва та Одеси на початку повномасштабного вторгнення.

Саме тому Росія має на меті закріпити цю територію на переговорах, адже не може захопити її воєнним шляхом.

Якщо росіянам вдасться взяти весь Донбас, це відкриє дорогу Росії до Києва і Одеси. Це буде питанням часу, коли вони почнуть наступ на ці два населені пункти. В результаті, це вплине на долю України як суверенної держави,

– наголосив Світ.

Аналітик з нацбезпеки додав, що Донбас – це український "кулак", спрямований на російську лінію фронту. Через нього окупанти не можуть здійснити воєнний маневр ні з півночі, ні з півдня. Тому якщо Росія, за результатами мирної угоди, отримає Донбас, вона досягне того, за що воювала понад 3 роки. Україна ж втратить свою безпеку.

Цікаво! Політолог Олег Лісний висловив думку про те, що жоден український політик не піде на зустріч ідеї про віддачу Донбасу. Цей сценарій фактично є російський – мовляв, ми повинні поступатися своєю територією, а росіяни не повинні відходити зі свого боку вглиб своєї території.

Територіальні поступки України: що відомо?