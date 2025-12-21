Такое заявление Кремля приветствовали в Елисейском дворце. Там отметили, что в ближайшие дни решат, в каком формате могли бы состояться переговоры президентов, передает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.
Что говорят в Париже о возможной встрече Путина и Макрона?
В то же время французская администрация подчеркнула, что любые переговоры с Москвой будут прозрачными, и президент Украины Владимир Зеленский и европейские партнеры будут о них проинформированы. Также неизменной остается цель контактов с россиянами – это достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.
Напомним, что 19 декабря Эммануэль Макрон отметил, что для европейцев будет "полезно" возобновить диалог с Владимиром Путиным, вместо того, чтобы оставлять США одних в ведении переговоров по завершению конфликта в Украине.
Заметим, что последний телефонный разговор Макрона и Путина состоялся 1 июля – впервые за три года. Однако тогда они лишь констатировали свои разногласия.
Последние новости о мирных переговорах по Украине
19 декабря в Майами состоялся очередной раунд мирных переговоров между американцами и украинцами.
Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что самыми тяжелыми вопросами на переговорах является территория Украины, ЗАЭС и деньги на восстановление. И есть несколько еще технических вопросов относительно гарантий безопасности, формата мониторинга и тому подобное.
20 декабря делегация США встречалась с российским эмиссаром Кириллом Дмитриевым, который прибыл в субботу, с другой стороны. В Кремле отвергли изменения в американском мирном плане, сделанные Украиной и Европой. Главный помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что предложения Европы и Украины не способствуют достижению долгосрочного мира.