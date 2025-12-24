Худшая ситуация с электроснабжением сейчас в южных и прифронтовых регионах Украины. Об этом рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко, передает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Где в Украине самые большие проблемы со светом?

В Киеве проблемы со светом есть, но они не критичны по сравнению с другими областями.

Коваленко объяснил, что невозможно назвать один город с "тяжелой" ситуацией, ведь из-за обстрелов и аварий состояние энергосистемы меняется ежедневно.

Наибольшую нагрузку сейчас имеют Одесса, Харьковская, Сумская, Донецкая и Черниговская области.

По его словам, почасовые графики отключений – это не самый худший вариант. Значительно хуже, когда вводят экстренные отключения, ведь это означает серьезные аварии и разбалансировки энергосистемы. Если действуют графики, система работает относительно стабильно.

Что известно о ситуации в энергетике Украины?