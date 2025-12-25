Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Полтаваоблэнерго и Сумыоблэнерго.

В каких областях аварийные отключения?

В Полтавской и Сумской областях ввели аварийные отключения. Это нужно для стабилизации энергосистемы. НЭК "Укрэнерго" дала команду применить графики в объеме пяти очередей потребителей, как на Полтавщине, так и на Сумщине.

Электроснабжение будут восстанавливать поэтапно после устранения причин аварийной ситуации, о дальнейших изменениях обещают сообщать дополнительно.

В каких регионах Украины уже отменили ограничения?

По данным местных облэнерго, ограничения энергоснабжения уже отменили во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Напомним! В разных областях Украины могут быть разные отключения. Российские обстрелы повреждают инфраструктуру, что затрудняет равномерное распределение электроэнергии. Электроэнергия не может попасть в другие регионы из-за поврежденных высоковольтных линий.

Что известно об отключении света на 25 декабря?