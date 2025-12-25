Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Полтаваоблэнерго и Сумыоблэнерго.
В каких областях аварийные отключения?
В Полтавской и Сумской областях ввели аварийные отключения. Это нужно для стабилизации энергосистемы. НЭК "Укрэнерго" дала команду применить графики в объеме пяти очередей потребителей, как на Полтавщине, так и на Сумщине.
Электроснабжение будут восстанавливать поэтапно после устранения причин аварийной ситуации, о дальнейших изменениях обещают сообщать дополнительно.
В каких регионах Украины уже отменили ограничения?
По данным местных облэнерго, ограничения энергоснабжения уже отменили во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Напомним! В разных областях Украины могут быть разные отключения. Российские обстрелы повреждают инфраструктуру, что затрудняет равномерное распределение электроэнергии. Электроэнергия не может попасть в другие регионы из-за поврежденных высоковольтных линий.
Что известно об отключении света на 25 декабря?
В Украине 25 декабря продолжают действовать графики отключения электроэнергии, введенные после очередной атаки России на энергетическую инфраструктуру. Ограничения коснулись и западных областей.
Энергетики призывают украинцев ограничить использование мощных электроприборов. Также, когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.