У яких областях аварійні відключення?

У Полтавській та Сумській областях запровадили аварійні відключення. Це потрібно для стабілізації енергосистеми. НЕК "Укренерго" надала команду застосувати графіки в обсязі п'яти черг споживачів, як на Полтавщині, так і на Сумщині.

Електропостачання відновлюватимуть поетапно після усунення причин аварійної ситуації, про подальші зміни обіцяють повідомляти додатково.

В яких регіонах України вже скасували обмеження?

За даними місцевих обленерго, обмеження енергопостачання вже скасували у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Нагадаємо! В різних областях України можуть бути різні відключення. Російські обстріли пошкоджують інфраструктуру, що ускладнює рівномірний розподіл електроенергії. Електроенергія не може потрапити в інші регіони через пошкоджені високовольтні лінії.

Що відомо про відключення світла на 25 грудня?