Про це пише 24 Канал з посиланням на Полтаваобленерго та Сумиобленерго.
У яких областях аварійні відключення?
У Полтавській та Сумській областях запровадили аварійні відключення. Це потрібно для стабілізації енергосистеми. НЕК "Укренерго" надала команду застосувати графіки в обсязі п'яти черг споживачів, як на Полтавщині, так і на Сумщині.
Електропостачання відновлюватимуть поетапно після усунення причин аварійної ситуації, про подальші зміни обіцяють повідомляти додатково.
В яких регіонах України вже скасували обмеження?
За даними місцевих обленерго, обмеження енергопостачання вже скасували у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
Нагадаємо! В різних областях України можуть бути різні відключення. Російські обстріли пошкоджують інфраструктуру, що ускладнює рівномірний розподіл електроенергії. Електроенергія не може потрапити в інші регіони через пошкоджені високовольтні лінії.
Що відомо про відключення світла на 25 грудня?
В Україні 25 грудня продовжують діяти графіки відключення електроенергії, запроваджені після чергової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Обмеження застосовувалися й для західних областей.
Енергетики закликають українців обмежити користування потужними електроприладами. Також, коли електроенергія з'являється за графіком, споживати її ощадливо.