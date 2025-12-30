Україна своїми ударами по території ворога показала, що Росія є слабким гравцем на світовій арені. Колишній британський військовий та український морський піхотинець Шон Піннер озвучив 24 Каналу думку, що зараз Путін на межі своїх можливостей, і згодом росіянам буде складно з цим миритися.

Читайте також Цього ніколи не очікував Кремль, – генерал Годжес про успішні дії України у Росії

Які у ворога проблеми зараз?

Шон Піннер зазначив, що Україна може завдавати ударів по всій Росії. Наша держава докладає усіх зусиль, щоб також виготовляти зброю всередині країни, запроваджувати різні новації. Тепер Україна продає ці технології країнам-союзникам.

Водночас російська пропаганда тільки наростає, щоб маскувати величезні втрати. Росія не просунулась далеко вперед. Це легко перевірити, зокрема, поглянувши на карту DeepState.

Окупанти відправлять одного – двох осіб, щоб встановити прапор на відстані 200 – 300 метрів попереду та сказати, що вони захопили територію. Однак згодом цих ворожих бойовиків миттєво ліквідовують, адже усі ділянки фронту перебувають під пильним наглядом ЗСУ.

Росії складно просуватися вперед. У них немає техніки, артилерії, піхоти. Путін зараз на межі своїх можливостей. Наскільки – ми не знаємо. У цілому росіяни готові миритися до певної межі перед тим, як почнуть виступати проти нього. Зараз ми дуже близькі до цього,

– припустив морпіх.

Що відбувається на фронті?