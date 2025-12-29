Мінус понад 1000 солдатів і знищені артсистеми: втрати ворога на 29 грудня

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на фронті за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 204 690 (+1 180) осіб;
- танків – 11 472 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 837 (+6);
- артилерійських систем – 35 570 (+13);
- РСЗВ – 1 581 (+0);
- засобів ППО – 1 264 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305);
- крилатих ракет – 4 136 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 891 (+113);
- спеціальної техніки – 4 030 (+1).
Втрати ворога на 29 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Якими були втрати росіян останнім часом?
Сили оборони завдали удару по окупантах на Донеччині. Воїни вдарили по тимчасово окупованій території, де змогли уразити склад "Шахедів" та понтонну переправу.
- Серйозного удару по окупантах було завдано в ніч проти 26 грудня. Захисники атакували спецпризначенців ГРУ Росії у Бердянському. У результаті чого загинув 51 окупант, а ще чимало отримали поранення чи зникли безвісти.
- Сили оборони України уразили логістичні об'єкти та живу силу ворога на окупованій Донеччині, біля Волновахи. Так російський склад паливно-мастильних матеріалів окремої бригади матеріально-технічного забезпечення було знищено.