Мінус понад 1000 солдатів і знищені артсистеми: втрати ворога на 29 грудня
Мінус понад 1000 солдатів і знищені артсистеми: втрати ворога на 29 грудня

Дар'я Смородська
Втрати ворога на 29 грудня 2025
Ворог втратив ще понад 1000 солдатів і техніку / Фото GettyImages

Російська армія наступає на фронті попри те, що її втрати щодна дуже зростають. Ворожі війська з початку вторгнення втратили вже близько 1 204 690 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на фронті за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 204 690 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 472 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 837 (+6);
  • артилерійських систем – 35 570 (+13);
  • РСЗВ – 1 581 (+0);
  • засобів ППО – 1 264 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305);
  • крилатих ракет – 4 136 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 891 (+113);
  • спеціальної техніки – 4 030 (+1).

Втрати ворога на 29 грудня
Втрати ворога на 29 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Якими були втрати росіян останнім часом?