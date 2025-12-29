укррус
Новости Украины Минус более 1000 солдат и уничтоженные артсистемы: потери врага на 29 декабря
Минус более 1000 солдат и уничтоженные артсистемы: потери врага на 29 декабря

Дарья Смородская
Потери врага на 29 декабря 2025 года
Враг потерял еще более 1000 солдат и технику / Фото GettyImages

Российская армия наступает на фронте несмотря на то, что ее потери каждый день очень растут. Вражеские войска с начала вторжения потеряли уже около 1 204 690 солдат.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на фронте за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 204 690 (+1 180) человек;
  • танков – 11 472 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 837 (+6);
  • артиллерийских систем – 35 570 (+13);
  • РСЗО – 1 581 (+0);
  • средств ПВО – 1 264 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 96 532 (+305);
  • крылатых ракет – 4 136 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 71 891 (+113);
  • специальной техники – 4 030 (+1).

Потери врага на 29 декабря
Потери врага на 29 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какими были потери россиян в последнее время?