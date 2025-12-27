Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, пояснивши, чому відбуваються такі процеси на території Росії. Він зауважив, які наслідки у російському суспільстві можуть бути від таких подій.
Читайте також У Москві ліквідували поліцейських, які брали участь у катуванні українських полонених, – джерела
Яке вразливе місце росіян виявив замах на генерала Сарварова?
"Це майбутнє для кожного російського генерала та будь-якої людини, що мала стосунок до воєнних злочинів на все життя, що залишилось. Вони будуть дивитися під машину та через плече, побоюючись, що за ними прийде ГУР", – підкреслив Годжес.
Очевидно, за його словами, що російська влада не може захистити навіть високопоставлених посадовців всередині Москви.
Це факт війни і цього ніколи не очікував Кремль. Це те, що робить український Генеральний штаб – переносить війну на територію Росії, щоб перехопити ініціативу,
– пояснив генерал-лейтенант США у відставці.
Також це психологічний чинник. Чим більше подібних подій відбуватиметься, тим більше, на його думку, це буде виводити росіян з рівноваги.
Зверніть увагу! Генерал-майор Фаніл Сарваров був учасником бойових дій у Чечні, Осетії, Сирії та Україні. У міноборони Росії він обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки. Сарваров контролював бойову підготовку та боєготовність російських військ для війни в Україн.
"Росіяни мають бачити, що вони щоночі вбивають невинних українців за допомогою безпілотників та бомб. І росіяни розплачуються тим, що українці мають можливість здійснювати замахи на російських посадовців збройних сил", – зазначив Бен Годжес.
Він додав, що вважає це частиною того, як Україна перехоплює ініціативу і переносить бій на територію ворога.
Що відомо про підрив автівки російського генерала в Москві?
Фаніла Сарварова 22 грудня було підірвано на парковці в Оріховому-Борисовому районі на вулиці Ясеневій у його автівці після того, як він сів за кермо. Після вибуху на місці розпочалась пожежа та з'явився густий чорний дим.
Сарваров зазнав через вибух сильну контузію, травму ноги, опіки, множинні осколкові поранення та перелом лицьової кістки. Поранення виявилися несумісними з життям і 56-річній чоловік помер, що було офіційно підтверджено. Росіяни вважають, що замах на Фаніла Сарварова організували українські спецслужби.
На тій самій вулиці Ясеневій у Москві, де було підірвано автівку Сарварова, вночі 24 грудня знову пролунали два вибухи. Інцидент стався поруч з поліцейською дільницею. За попередніми даними, невідомий кинув у вікно автомобіля вибуховий пакет.
Існує ще одна версія того, що відбулося. Відповідно до неї, біля службового автомобіля спрацював саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого на автівці та асфальті залишилися множинні осколкові сліди. Внаслідок вибухів постраждали двоє співробітників поліції, які зазнали серйозні поранення.