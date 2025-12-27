Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, пояснивши, чому відбуваються такі процеси на території Росії. Він зауважив, які наслідки у російському суспільстві можуть бути від таких подій.

Яке вразливе місце росіян виявив замах на генерала Сарварова?

"Це майбутнє для кожного російського генерала та будь-якої людини, що мала стосунок до воєнних злочинів на все життя, що залишилось. Вони будуть дивитися під машину та через плече, побоюючись, що за ними прийде ГУР", – підкреслив Годжес.

Очевидно, за його словами, що російська влада не може захистити навіть високопоставлених посадовців всередині Москви.

Це факт війни і цього ніколи не очікував Кремль. Це те, що робить український Генеральний штаб – переносить війну на територію Росії, щоб перехопити ініціативу,

– пояснив генерал-лейтенант США у відставці.

Також це психологічний чинник. Чим більше подібних подій відбуватиметься, тим більше, на його думку, це буде виводити росіян з рівноваги.

Зверніть увагу! Генерал-майор Фаніл Сарваров був учасником бойових дій у Чечні, Осетії, Сирії та Україні. У міноборони Росії він обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки. Сарваров контролював бойову підготовку та боєготовність російських військ для війни в Україн.

"Росіяни мають бачити, що вони щоночі вбивають невинних українців за допомогою безпілотників та бомб. І росіяни розплачуються тим, що українці мають можливість здійснювати замахи на російських посадовців збройних сил", – зазначив Бен Годжес.

Він додав, що вважає це частиною того, як Україна перехоплює ініціативу і переносить бій на територію ворога.

