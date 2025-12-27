Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, объяснив, почему происходят такие процессы на территории России. Он отметил, какие последствия в российском обществе могут быть от таких событий.

Какое уязвимое место россиян выявило покушение на генерала Сарварова?

"Это будущее для каждого российского генерала и любого человека, имевшего отношение к военным преступлениям на всю жизнь, что осталось. Они будут смотреть под машину и через плечо, опасаясь, что за ними придет ГУР", – подчеркнул Ходжес.

Очевидно, по его словам, что российские власти не могут защитить даже высокопоставленных чиновников внутри Москвы.

Это факт войны и этого никогда не ожидал Кремль. Это то, что делает украинский Генеральный штаб – переносит войну на территорию России, чтобы перехватить инициативу,

– объяснил генерал-лейтенант США в отставке.

Также это психологический фактор. Чем больше подобных событий будет происходить, тем больше, по его мнению, это будет выводить россиян из равновесия.

Обратите внимание! Генерал-майор Фанил Сарваров был участником боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и Украине. В минобороны России он занимал должность начальника управления оперативной подготовки. Сарваров контролировал боевую подготовку и боеготовность российских войск для войны в Украине.

"Россияне должны видеть, что они каждую ночь убивают невинных украинцев с помощью беспилотников и бомб. И россияне расплачиваются тем, что украинцы имеют возможность осуществлять покушения на российских чиновников вооруженных сил", – отметил Бен Ходжес.

Он добавил, что считает это частью того, как Украина перехватывает инициативу и переносит бой на территорию врага.

Что известно о подрыве машины российского генерала в Москве?