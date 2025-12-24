Инцидент произошел на улице Ясеневой в Орехово-Борисовом районе. Именно здесь два дня назад на парковке взорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, передает 24 Канал.

Что известно об очередном подрыве автомобиля на улице Ясеневой?

По данным росСМИ, очевидцы слышали по меньшей мере два громких взрыва незадолго до часу ночи. На месте происшествия возник пожар и образовался дым.

Взрыв произошел неподалеку полицейского участка. Предварительно неизвестный бросил в окно автомобиля взрывной пакет. Свидетели говорят, что видели двух людей, которые убегали.

По другой версии, возле служебного автомобиля сработало СВУ – на машине и асфальте остались множественные осколочные следы после взрыва.

Пострадали два человека. Это сотрудники полиции. Они получили серьезные ранения.

На месте инцидента собралось много автомобилей МВД и "скорая помощь".

Между тем, отдельные российские телеграмм-каналы пишут, что событие произошло на улице Елецкой. Также они отмечают, что двое сотрудников полиции погибли, а еще двое ранены – их доставили в больницу.

Подрыв авто на улице Ясеневой: смотрите видео

Пострадавшим помогают медики: смотрите видео

