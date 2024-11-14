Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он также предположил, найдут ли россияне замену Транковскому, передает 24 Канал.

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Как повлияет смерть Транковского на российский флот

Комментируя смерть Транковского, Плетенчук отметил, оккупант входил в старший офицерский состав. Россиянин занимал должность руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России. Фактически, на нем держалось организационное ядро, ведь начальник штаба руководит всеми процессами.

Командующий принимает решение, имеет какую-то стратегию или тактику, но вся штабная работа лежит именно на начальнике штаба. Можно сказать, что этот человек фактически незаменим,

– подчеркнул Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что конечно, есть офицеры, которые могут заменить начальника и вникнуть в курс дел, однако они не имеют того опыта.

Что касается того, кто может заменить Транковского, то Плетенчук считает, что желающих может быть очень много, ведь это открывает путь к будущей должности – командира. Впрочем, человек должен иметь соответствующий уровень подготовки и навыков, и именно с этим у россиян может возникнуть проблема.

"Учитывая, что в российской армии до сих пор имеет большое значение подхалимство, коррупционная составляющая, то такие должности могут переходить к тем людям, которые не являются профессионалами", – добавил Плетенчук.

Резюмируя подрыв Транковского, представитель ВМС отметил, что такие случаи являются положительными для Украины. Во-первых, погиб действительно руководитель высокого уровня, а во-вторых – это и сигнал для врага.