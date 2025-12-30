Украина своими ударами по территории врага показала, что Россия является слабым игроком на мировой арене. Бывший британский военный и украинский морской пехотинец Шон Пиннер озвучил 24 Каналу мнение, что сейчас Путин на пределе своих возможностей, и впоследствии россиянам будет сложно с этим мириться.

Какие у врага проблемы сейчас?

Шон Пиннер отметил, что Украина может наносить удары по всей России. Наше государство прилагает все усилия, чтобы также изготавливать оружие внутри страны, вводить различные новации. Теперь Украина продает эти технологии странам-союзникам.

В то же время российская пропаганда только нарастает, чтобы маскировать огромные потери. Россия не продвинулась далеко вперед. Это легко проверить, в частности, взглянув на карту DeepState.

Оккупанты отправят одного – двух человек, чтобы установить флаг на расстоянии 200 – 300 метров впереди и сказать, что они захватили территорию. Однако впоследствии этих вражеских боевиков мгновенно ликвидируют, ведь все участки фронта находятся под пристальным наблюдением ВСУ.

России сложно продвигаться вперед. У них нет техники, артиллерии, пехоты. Путин сейчас на пределе своих возможностей. Насколько – мы не знаем. В целом россияне готовы мириться до определенного предела перед тем, как начнут выступать против него. Сейчас мы очень близки к этому,

– предположил морпех.

Что происходит на фронте?