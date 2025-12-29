Россия снова продвинулась на некоторых направлениях: обновленные карты ISW за 28 декабря

Смотрите также Россия работает на истощение: к чему уже сейчас панически готовится Кремль
Какова ситуация на фронте?
27 и 28 декабря российские войска атаковали в Курской и Сумской областях. Продвижений нет.
Наступательные операции врага продолжились и на севере Харьковской области, но безуспешно. Оккупанты атаковали вблизи Прилипок, Волчанских Хуторов, Старицы, Вильчи, Волчанска, Избицкого и Лимана, а также в направлении Семеновки.
Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука 27 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали в направлении Григорьевки.
28 декабря россияне продолжали безуспешные наступательные операции на Купянском направлении. Они атаковали вблизи самого Купянска, в направлении Малой Шапковки, Петропавловки, Песчаного.
Оккупационная армия продолжала наступательные операции на юго-восток от Боровой в направлении Дружелюбовки 26 и 27 декабря, но не продвинулись вперед.
Российские войска продолжали наступательные операции также на направлении Славянск – Лиман 28 декабря, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи самого Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышева, в направлении Александровки, Ставки, вблизи Мирного, Заречного.
Пытались россияне наступать также на Северском направлении 28 декабря, но не достигли подтвержденного продвижения. Они атаковали вблизи самого Северска, Озерного, Закитного, Ямполя, Дибровы, Серебрянки, Свято-Покровского, Васюковки, Резниковки и в направлении Бондарного.
28 декабря российские войска продолжали безуспешные наступательные действия на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Они атаковали у самой Константиновки, Миньковки, Предтечино, Александро-Шултиного, Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, в направлении Берестка, Яблоновки, на Степановку, у Русиного Яра, Софиевки.
Оккупанты продолжили наступательные операции на Добропольском направлении 28 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. Атаки были в направлении Кучерова Яра, Шахматного, Нового Шахматного, Нового Донбасса, вблизи Дорожного.
Захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Это изменение не произошло за последние 24 часа. Российские войска атаковали в пределах и вблизи самого Покровска, вблизи Гришино, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Котлино, Удачного, Новоподгороднего, Молодецкого, в направлении Сергеевки.
Ситуация на фронте / Карты ISW
28 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи самой Новопавловки, Филии и Дачного.
28 декабря оккупанты также продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед. Атаки были вблизи Андреевки-Клевцово, Ялты, Ивановки, Александрограда, Вербового, Вишневого и Хорошего.
Российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении. Атаки были вблизи и в пределах самого Гуляйполя, в направлении Терноватого, Косовцевого, вблизи Доброполья, Нового Запорожья, Сладкого, Привольного, Рыбного, Дорожнянки.
28 декабря российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного продвижения. Они атаковали вблизи Малой Токмачки, Белогорья, Щербаков, Степового, Новоандреевки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского.
28 декабря оккупанты продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали на восток от Херсона в направлении Антоновского моста.
Последние новости с фронта
За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1180 человек и более 440 единиц техники и вооружения.
ВСУ удерживают контроль над северной частью Покровска, блокируя попытки прорыва россиян. Последние активизировали атаки на западных окраинах города, но их наступательные действия остаются безрезультатными.
Ранее в ISW писали, что ВСУ продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области. Тогда как российские войска имели продвижение в направлении Гуляйполя.