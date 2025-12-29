Росія знову просунулася на деяких напрямках: оновлені карти ISW за 28 грудня

Дивіться також Росія працює на виснаження: до чого вже зараз панічно готується Кремль
Яка ситуація на фронті?
27 та 28 грудня російські війська атакували в Курській та Сумській областях. Просувань немає.
Наступальні операції ворога продовжилися й на півночі Харківської області, але безуспішно. Окупанти атакували поблизу Прилипок, Вовчанських Хуторів, Стариці, Вільчі, Вовчанська, Ізбицького та Лимана, а також у напрямку Семенівки.
Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 27 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу. Вони атакували у напрямку Григорівки.
28 грудня росіяни продовжували безуспішні наступальні операції на Куп'янському напрямку. Вони атакували поблизу самого Куп'янська, у напрямку Малої Шапківки, Петропавлівки, Піщаного.
Окупаційна армія продовжувала наступальні операції на південний схід від Борової у напрямку Дружелюбівки 26 та 27 грудня, але не просунулися вперед.
Російські війська продовжували наступальні операції також на напрямку Слов'янськ – Лиман 28 грудня, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Середнього, Дробишева, у напрямку Олександрівки, Ставків, поблизу Мирного, Зарічного.
Намагалися росіяни наступати також на Сіверському напрямку 28 грудня, але не досягли підтвердженого просування. Вони атакували поблизу самого Сіверська, Озерного, Закітного, Ямполя, Діброви, Серебрянки, Свято-Покровського, Васюківки, Різниківки та у напрямку Бондарного.
28 грудня російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на тактичному напрямі Костянтинівка – Дружківка. Вони атакували біля самої Костянтинівки, Міньківки, Предтечиного, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, у напрямку Берестка, Яблунівки, на Степанівку, біля Русиного Яру, Софіївки.
Окупанти продовжили наступальні операції на Добропільському напрямку 28 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу. Атаки були у напрямку Кучерового Яру, Шахового, Нового Шахового, Нового Донбасу, поблизу Дорожнього.
Загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Ця зміна не відбулася за останні 24 години. Російські війська атакували в межах та поблизу самого Покровська, поблизу Гришиного, Сухецького, Білицького, Родинського, Красного Лиману, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Новопідгороднього, Молодецького, у напрямку Сергіївки.
Ситуація на фронті / Карти ISW
28 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу самої Новопавлівки, Філії та Дачного.
28 грудня окупанти також продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Андріївки-Клевцового, Ялти, Іванівки, Олександрограда, Вербового, Вишневого та Хорошого.
Російські війська нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку. Атаки були поблизу та в межах самого Гуляйполя, у напрямку Тернуватого, Косівцевого, поблизу Добропілля, Нового Запоріжжя, Солодкого, Привільного, Рибного, Дорожнянки.
28 грудня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого просування. Вони атакували поблизу Малої Токмачки, Білогір'я, Щербаків, Степового, Новоандріївки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського.
28 грудня окупанти продовжили наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували на схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту.
Останні новини з фронту
За минулу добу Росія втратила ще 1180 осіб та понад 440 одиниць техніки й озброєння.
ЗСУ утримують контроль над північною частиною Покровська, блокуючи спроби прориву росіян. Останні активізували атаки на західних околицях міста, але їхні наступальні дії залишаються безрезультатними.
Раніше в ISW писали, що ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку у Харківській області. Тоді як російські війська мали просування в напрямку Гуляйполя.