укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України Росія знову просунулася на деяких напрямках: оновлені карти ISW за 28 грудня
view count
time for reading8 хв

Росія знову просунулася на деяких напрямках: оновлені карти ISW за 28 грудня

Софія Рожик
Основні тези
  • Російські війська продовжували наступальні операції на багатьох напрямках 28 грудня.
  • Зафіксовано нові просування на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
Оновлені карти ISW - 24 Канал
Ситуація на фронті / Колаж 24 Каналу, фото 73 Морського центру ССО України, карта ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 28 грудня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

На жаль, у Росії були просування на деяких напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Росія працює на виснаження: до чого вже зараз панічно готується Кремль

Яка ситуація на фронті?

  • 27 та 28 грудня російські війська атакували в Курській та Сумській областях. Просувань немає.

  • Наступальні операції ворога продовжилися й на півночі Харківської області, але безуспішно. Окупанти атакували поблизу Прилипок, Вовчанських Хуторів, Стариці, Вільчі, Вовчанська, Ізбицького та Лимана, а також у напрямку Семенівки.

  • Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 27 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу. Вони атакували у напрямку Григорівки.

  • 28 грудня росіяни продовжували безуспішні наступальні операції на Куп'янському напрямку. Вони атакували поблизу самого Куп'янська, у напрямку Малої Шапківки, Петропавлівки, Піщаного.

  • Окупаційна армія продовжувала наступальні операції на південний схід від Борової у напрямку Дружелюбівки 26 та 27 грудня, але не просунулися вперед.

  • Російські війська продовжували наступальні операції також на напрямку Слов'янськ – Лиман 28 грудня, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Середнього, Дробишева, у напрямку Олександрівки, Ставків, поблизу Мирного, Зарічного.

  • Намагалися росіяни наступати також на Сіверському напрямку 28 грудня, але не досягли підтвердженого просування. Вони атакували поблизу самого Сіверська, Озерного, Закітного, Ямполя, Діброви, Серебрянки, Свято-Покровського, Васюківки, Різниківки та у напрямку Бондарного.

  • 28 грудня російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на тактичному напрямі Костянтинівка – Дружківка. Вони атакували біля самої Костянтинівки, Міньківки, Предтечиного, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, у напрямку Берестка, Яблунівки, на Степанівку, біля Русиного Яру, Софіївки.

  • Окупанти продовжили наступальні операції на Добропільському напрямку 28 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу. Атаки були у напрямку Кучерового Яру, Шахового, Нового Шахового, Нового Донбасу, поблизу Дорожнього.

  • Загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Ця зміна не відбулася за останні 24 години. Російські війська атакували в межах та поблизу самого Покровська, поблизу Гришиного, Сухецького, Білицького, Родинського, Красного Лиману, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Новопідгороднього, Молодецького, у напрямку Сергіївки.

Ситуація на фронті / Карти ISW

  • 28 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу самої Новопавлівки, Філії та Дачного.

  • 28 грудня окупанти також продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Андріївки-Клевцового, Ялти, Іванівки, Олександрограда, Вербового, Вишневого та Хорошого.

  • Російські війська нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку. Атаки були поблизу та в межах самого Гуляйполя, у напрямку Тернуватого, Косівцевого, поблизу Добропілля, Нового Запоріжжя, Солодкого, Привільного, Рибного, Дорожнянки.

  • 28 грудня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого просування. Вони атакували поблизу Малої Токмачки, Білогір'я, Щербаків, Степового, Новоандріївки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського.

  • 28 грудня окупанти продовжили наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували на схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту.

Останні новини з фронту