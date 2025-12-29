Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что остатки ликвидных активов в виде золота Центральный банк России продавал Китаю. Так пытались покрыть дефицит бюждету.

Какие 3 отрасли больше всего финансирует Кремль?

В начале активной фазы боевых действий Фонд национального благосостояния насчитывал 130 миллиардов долларов. Сейчас не осталось практически ничего. Стоит понимать, что сегодняшняя экономика России ориентируется на внутренние резервы и полностью лишена выхода на международные рынки.

Уже дважды – в 2023 и 2025 годах – Кремль обращался к Китаю с просьбой предоставить стабилизационные кредиты. Оба раза Пекин отказывал. Поэтому Россия сейчас работает на ресурсное истощение,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Но надо осознавать, что есть 3 направления, где в 2026 году существенно увеличили расходы. Это росгвардия, полиция и пропаганда. Карательные и правоохранительные органы и пропагандистскую машину серьезно усиливают.

Все это делают для того, чтобы сдержать недовольство людей, которое связано с сокращением социальных расходов. Ведь для россиян война является чрезвычайно дорогой. Для Украины также, но нам помогают европейские партнеры.

Чего больше всего боится Путин?

Для России 35% наполнения бюджета – это прямые доходы от продажи нефти за границу. Фактический доход может быть значительно больше и достигать 50%. В ситуации, когда цена на рынке стабильно снижается, – Кремль теряет средства.

Уже даже шутят, что скоро Путину придется доплачивать покупателям своей нефти. Все эти вещи приводят к тому, что доходы России резко падают. Ни для кого не секрет, что в 2026 году вопрос покрытия дефицита является самым сложным,

– подчеркнул экономист.

Уже сейчас Кремль увеличивает налоги на 22%, забрали все льготы для малого и среднего бизнеса и льготы по уплате социальных платежей. В условиях общей стагнации экономики усиливать налоговое давление на бизнес – означает загонять экономику в тупик.

Российский рынок заполоняют китайские товары. Кажется, что страна полностью теряет экономический суверенитет, потому что не может без помощи Китая. К сожалению, во всей этой ситуации интересы избирателей и потребителей отходят далеко на задний план. Несмотря на это, в 2026 году Россия еще будет иметь средства на войну благодаря социальным платежам.

Что известно о проблемах в экономике России?