Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Из каких населенных пунктов будет эвакуация?

Эвакуация касается населенных пунктов в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах. Эти территории находятся под ежедневными обстрелами, одновременно там до сих пор остаются около 300 человек.

Решение приняли из-за реальной угрозы жизни гражданского населения – инициаторами стали военные. Власти отмечают, что с начала года из приграничных районов Черниговщины уже эвакуировали более 1400 жителей.

Жителей предупредят о местах сбора, для эвакуации подготовили транспорт и определили специальные маршруты. Всем эвакуированным гарантируют временное расселение, к процессу привлечены все необходимые службы.

Что известно об атаках россиян на Черниговскую область?