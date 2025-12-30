Рішення ухвалили відповідно до протоколів районних органів з питань евакуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Покровську територіальну громаду.

Де оголошено евакуацію?

Обов'язкову евакуацію оголосили у селах: Покровське, Андріївка, Богодарівка, Братське, Вербове, Вишневе, Відрадне, Вільне, Вовче, Гай, Гапоно-Мечетне, Герасимівка, Данилівка, Діброва, Добропасове, Єгорівка, Зелена Долина, Киричкове, Цегельне, Коломійці, Кривобокове, Левадне, Малинівка, Маяк, Мечетне, Нечаївка, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Олексіївка, Орли, Остапівське, Отрішки, Злагода, Петриків, Писанці, Піщане, Привілля, Радісне, Скотувате, Солоне, Старокасянівське, Тихе, Христофорівка, Чорненкове.

Евакуація триватиме 30 днів – з 29 грудня 2025 року. Транзитним пунктом визначено село Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Для організації евакуації жителі можуть звернутися:

на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області: 0-800-336-085;

до гуманітарних організацій:

гуманітарна місія "Проліска" – 095-601-54-17;

ГО "Десяте квітня" – 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

БФ "Роккада" – 067-120-92-03;

БФ "Діти нового покоління" – 068-980-07-09;

до Національної поліції України за номером 102;

до старости округу або виконавчого комітету Покровської селищної ради.

У громаді попередили, що після завершення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних та адміністративних послуг, а також окремих комунальних сервісів.

Допомога з евакуацією надається безкоштовно.

