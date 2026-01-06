Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП Запорожской области Александр Кривенко. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Известно ли что-то о тех, кто не эвакуировался из региона?

Как сообщил Кривенко, в Запорожской области с начала эвакуации неизвестна судьба 28 жителей Степногорска, Малой Токмачки и Успеновки.

В свое время они отказались от эвакуации, хотя полиция неоднократно предлагала им. Мы работали до последнего,

– сказал Кривенко.

Он добавил, что в Гуляйполе остается более 100 человек. Кроме того, уже в 2026 году полиция эвакуировала 15 человек из шести прифронтовых общин.

Чтобы повысить безопасность и возможности, как отметили в полиции, вводят антидроновые группы.

Это группы полицейских, которые будут выезжать на сложные направления, где затруднена логистика из-за так называемых дронов-ждунов, и будут уничтожать их,

– уточнил Кривенко.

По данным правоохранителей, полицейские прошли специальное обучение и призывают жителей к эвакуации.

В то же время заместитель директора департамента гражданской защиты Запорожской ОГА Андрей Булавинов напомнил, что с 2023 года обязательная эвакуация проводилась семь раз из 27 населенных пунктов семи громад. Тогда эвакуировали 349 детей. По его словам, на конец 2025 года эвакуация семей с детьми была завершена.

Сейчас продолжается обязательная эвакуация из 33 населенных пунктов в пяти громадах трех районов.

Осталось эвакуировать 299 человек... Речь идет о поселке Малокатериновка, 18 населенных пунктов Гуляйпольской громады, Воздвижевской, Малотокмачанской и Степногорской громад,

– отметил Булавинов.

Где еще продолжается эвакуация?