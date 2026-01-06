Про це під час брифінгу розповів заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП Запорізької області Олександр Кривенко. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чи відомо щось про тих, хто не евакуювався з регіону?

Як повідомив Кривенко, у Запорізькій області з початку евакуації невідома доля 28 жителів Степногірська, Малої Токмачки та Успенівки.

Свого часу вони відмовились від евакуації, хоча поліція неодноразово пропонувала їм. Ми працювали до останнього,

– сказав Кривенко.

Він додав, що у Гуляйполі залишається понад 100 осіб. Крім того, вже у 2026 році поліція евакуювала 15 людей із шести прифронтових громад.

Щоб підвищити безпеку та можливості, як зазначили в поліції, запроваджують антидронові групи.

Це групи поліцейських, які будуть виїжджати на складні напрямки, де ускладнена логістика через так звані дрони-ждуни, та будуть знищувати їх,

– уточнив Кривенко.

За даними правоохоронців, поліцейські пройшли спеціальне навчання та закликають мешканців до евакуації.

Водночас заступник директора департаменту цивільного захисту Запорізької ОВА Андрій Булавінов нагадав, що з 2023 року обов'язкова евакуація проводилася сім разів із 27 населених пунктів семи громад. Тоді евакуювали 349 дітей. За його словами, на кінець 2025 року евакуація родин з дітьми була завершена.

Наразі триває обов'язкова евакуація з 33 населених пунктів у п'яти громадах трьох районів.

Залишилось евакуювати 299 осіб... Ідеться про селище Малокатеринівка, 18 населених пунктів Гуляйпільської громади, Воздвижівської, Малотокмачанської та Степногірської громад,

– зазначив Булавінов.

Де ще триває евакуація?