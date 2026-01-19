Большое количество людей не прошло идентификацию онлайн и впервые не получило украинскую пенсию. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что сейчас они едут с оккупированных территорий, чтобы пройти идентификацию.
"Думаю, сейчас пенсионные органы во Львове будут встречать достаточно большое количество людей с оккупированных территорий, которые будут проходить идентификацию. Потому что это одна из ближайших точек, куда можно въехать, появиться в пенсионный фонд и офлайн подтвердить, что ты есть, и возвращаться обратно", – сказал он.
Кто выезжает из оккупации?
Петр Андрющенко отметил, что увеличение количества выездов из оккупации связано прежде всего с идентификацией на получение пенсий. Это не из-за мнения, что коридор закроется из-за переговоров. Однако определенное количество людей решило ехать и сейчас собирает деньги, ищет маршруты.
Некоторым мы помогаем в этом случае. Но это проукраинское сообщество. Оно приняло окончательное решение о выезде в рамках переговоров. Потому что они видят, что не будет относительно быстрой деоккупации,
– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.
По его словам, основном молодежь убеждает своих друзей выезжать с оккупированных территорий. Сейчас локально это работает, уже есть десятки успешных кейсов. Поэтому нужно работать дальше, чтобы еще больше украинцев выезжали из оккупации.
Вечером 16 января в Мариуполе в очередной раз произошел блэкаут после попадания БПЛА по подстанции "Азовская" в Кальмиусском районе города. Отключение света зафиксировали во всех районах города, кроме Левобережья. Кроме того, жители сообщили о перебоях с отоплением. Об отключении электроэнергии также сообщили жители поселков Мангуш и Ялта.
Оккупированные территории Запорожья и Херсонщины 17 января остались без света. В частности, в сети распространили кадры из Мелитополя, где заметили странный световой столб. Оккупационная власть жаловалась, что это все из-за атаки.