Про це повідомила 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Як ЗСУ зривали плани ворога?
Військові розповіли, що продовжують зривати спроби росіян з форсування водних рубежів на Вовчанському напрямку. Цього разу ударів по ворогу завдавав батальйон безпілотних систем "Мурчики" 57-ї ОМПБр.
Жодна спроба переправи не проходить для ворога без втрат,
– зазначили у бригаді.
Під прицілом українських військових були п'ять російських човнів. В результаті успішних ударів FPV-дронів їх було знищено.
Що ще втратила російська армія на фронті?
Силам оборони вдалось зірвати плани ворога, який хотів прорвати оборону у Часовому Яру. Окупанти втратили понад 10 одиниць техніки та шістьох військових.
Українські військові за допомогою дронів контролюють усю ворожу логістику навколо окупованого Донецька. У "Азові" зазначають, що російська система контролю повітря неефективна, тож в окупантів немає безпечного тилу.