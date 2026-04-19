Про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила.

Дивіться також Росія накопичує сили для штурму важливого міста на півночі України: огляд фронту від ISW

Окупанти пішли на прорив у смузі відповідальності 24 бригади, застосувавши 5 бойових броньованих машин, танк, 10 мотоциклів та квадроцикли.

Наша розвідка, дрони, артилерія, піхота – спрацювали злагоджено. Прорив зірвано. Противник успіху не мав,

– зазначили українські захисники.

Наразі підтверджено наступні втрати російської армії під час цієї спроби прориву:

У бригаді наголосили – бій за Часів Яр триває.

Спроба росіян прорватися у Часів Яр: дивіться відео 18+

Президент Зеленський нещодавно заявив, що Білорусь готує артилерійські позиції біля українського кордону та підписала указ про призов офіцерів запасу на військову службу. Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко озвучив 24 Каналу думку, що Росія так готується до розгортання активних операцій на східному фланзі НАТО та хоче використовувати білоруську територію як пусковий майданчик дронів, артсистем, балістики.

Тим часом на фронті деякі завдання уже виконують за допомогою наземних роботизованих комплексів. Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що у його підрозділі НРК використовують насамперед для логістики та евакуації поранених військових.