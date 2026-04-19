Володимир Зеленський заявив, що для масштабного наступу Росії на фронті їй доведеться оголосити велику мобілізацію. За його словами, такий крок може свідчити або про підготовку нового великого наступу проти України, або про намір атакувати інші напрямки, де потрібно менше військ. Він припустив, що серед можливих цілей можуть бути країни Балтії, оскільки через свої невеликі розміри їм складніше чинити тривалий опір. При цьому Зеленський наголосив, що це не пов'язано з браком сміливості цих держав.

Також президент вважає, що Росія вже готується до мобілізації, а обмеження доступу до інтернету може бути спробою запобігти внутрішнім протестам. На його думку, Кремль розглядає різні сценарії подальших дій і водночас оцінює реакцію країн НАТО.

Зеленський підкреслив, що держави Альянсу мають діяти спільно та відповідати на можливу агресію Росії, інакше єдність НАТО може опинитися під загрозою.