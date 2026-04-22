Який зараз має вигляд Костянтинівка, показали нас сторінці головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс".

Дивіться також Увесь весняно-літній наступ Росії опинився під загрозою через одну помилку

Яка ситуація у Костянтинівці?

Прикордонникам-операторам дронів "Феніксу" вдалося зафіксували черговий удар по Костянтинівці важкими авіабомбами.

Військові зауважили, що Костянтинівка – це місто-привид. Його окупанти постійно обстрілюють артилерією, РСЗВ, КАБами та ФАБами.

Як зараз виглядає Костянтинівка: дивіться відео

Довідково. До повномасштабного вторгнення у місті проживало 78 тисяч людей. Але понад 95% населення вимушено покинули свої домівки.



Від Костянтинівки до Олексієво-Дружківки веде 7-кілометровий відрізок траси, який називають "дорогою життя". Там постійно на мирних мешканців та військових полюють російські дрони.

Це відео – це один приклад воєнного злочину Росії. Фіксація потрібна для того, аби вона у майбутньому не уникнула покарання.

Наприкінці лютого військові уже показували ще одні страшні кадри, як Росія скинула на житловий квартал у Костянтинівці фосфорні снаряди.

