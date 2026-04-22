Как сейчас выглядит Константиновка, показали нас странице главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс".
Какая ситуация в Константиновке?
Пограничникам-операторам дронов "Феникса" удалось зафиксировали очередной удар по Константиновке тяжелыми авиабомбами.
Военные заметили, что Константиновка – это город-призрак. Его оккупанты постоянно обстреливают артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами.
Как сейчас выглядит Константиновка: смотрите видео
Справочно. До полномасштабного вторжения в городе проживало 78 тысяч человек. Но более 95% населения вынужденно покинули свои дома.
От Константиновки до Алексеево-Дружковки ведет 7-километровый отрезок трассы, который называют "дорогой жизни". Там постоянно на мирных жителей и военных охотятся российские дроны.
Это видео – это один пример военного преступления России. Фиксация нужна для того, чтобы она в будущем не избежала наказания.
В конце февраля военные уже показывали еще одни страшные кадры, как Россия сбросила на жилой квартал в Константиновке фосфорные снаряды.
Ситуация вокруг Константиновки: последние новости
ВСУ успешно удерживают позиции на северо-востоке Константиновки, несмотря на атаки российских войск. Аналитики ISW отмечали, что оккупанты не смогли закрепиться вблизи позиций ВСУ, а лишь незначительно инфильтрировались в этот район.
В то же время ситуация там остается сложной. Например, недавно сообщалось, что враг подбирается к окраинам города. А еще раньше он имел продвижение в селах Ступочки и Плещеевка.
Но россиянам там непросто. Агенты "Атеш" сообщили, что в одном из подразделений 255 мотострелкового полка, который находится на Константиновском направлении, начали намеренно выводить технику из строя, чтобы не попасть на передовую.