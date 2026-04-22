Как сейчас выглядит Константиновка, показали нас странице главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс".

Какая ситуация в Константиновке?

Пограничникам-операторам дронов "Феникса" удалось зафиксировали очередной удар по Константиновке тяжелыми авиабомбами.

Военные заметили, что Константиновка – это город-призрак. Его оккупанты постоянно обстреливают артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами.

Как сейчас выглядит Константиновка: смотрите видео

Справочно. До полномасштабного вторжения в городе проживало 78 тысяч человек. Но более 95% населения вынужденно покинули свои дома.



От Константиновки до Алексеево-Дружковки ведет 7-километровый отрезок трассы, который называют "дорогой жизни". Там постоянно на мирных жителей и военных охотятся российские дроны.

Это видео – это один пример военного преступления России. Фиксация нужна для того, чтобы она в будущем не избежала наказания.

В конце февраля военные уже показывали еще одни страшные кадры, как Россия сбросила на жилой квартал в Константиновке фосфорные снаряды.

