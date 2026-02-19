Журналисты Ukrainian Witness прошли под обстрелом этот путь в Константиновку и показали, что там происходит.

Что происходит на "дороге жизни"?

Во время съемки журналисты попали под обстрел FPV-дронов и КАБов.

Дроны там летают непрерывно.

Двигаться по этому пути на авто почти невозможно. Вдоль обочины можно увидеть много сожженной техники.

Во время движения FPV попал неподалеку военного 24-й бригады, который сопровождал съемочную группу.

Далее во время всего движения группа пыталась оторваться от дронов – их было очень много, и они постоянно летали перед глазами.

А на подходе к Константиновке рядом начали падать КАБы.

Константиновка ежедневно страдает от обстрелов, там уже фактически одни руины. В городе, по подсчетам властей, до сих пор живут примерно 3 000 гражданских. Для сравнения – до большой войны население составляло 78 тысяч человек.

Поэтому более 95% населения вынужденно покинуло свой дом.

По дороге журналисты встречали гражданских: одних эвакуировали волонтеры, другие – выходили самостоятельно.

