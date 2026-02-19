Журналісти Ukrainian Witness пройшли під обстрілом цей шлях до Костянтинівки та показали, що там відбувається.

Що відбувається на "дорозі життя"?

Під час зйомки журналісти потрапили під обстріл FPV-дронів та КАБів.

Дрони там літають безперервно.

Рухатися цим шляхом на авто майже неможливо. Вздовж узбіччя можна побачити багато спаленої техніки.

Під час руху FPV влучив неподалік військового 24-ї бригади, який супроводжував знімальну групу.

Далі під час усього руху група намагалася відірватися від дронів – їх було дуже багато, і вони постійно літали перед очима.

А на підході до Костянтинівки поруч почали падати КАБи.

Костянтинівка щодня потерпає від обстрілів, там уже фактично одні руїни. У місті, за підрахунками влади, досі живуть приблизно 3 000 цивільних. Для порівняння – до великої війни населення становило 78 тисяч людей.

Тож понад 95% населення вимушено покинуло свій дім.

По дорозі журналісти зустрічали цивільних: одних евакуювали волонтери, інші – виходили самостійно.

"Дорога життя": дивіться відео



