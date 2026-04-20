Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Какова ситуация в Донецкой области?
Аналитики сообщили, что армия России продолжает наступать с целью захвата всей Донецкой области, но без существенного результата.
Враг безуспешно атаковал на Славянском направлении, в районах Константиновки-Дружковки, возле Покровска, Новопавловки и Александровки.
Удары в районе Покровска / Карта ISW
Вблизи Лимана оккупанты интенсивно бьют FPV-дронами. Начальник местной администрации Александр Журавлев сообщил, что из-за массированных атак почти невозможно восстановить антидронные сетки.
В то же время геолокационные данные свидетельствуют об удержании позиций украинскими бойцами на северо-востоке Константиновки. Аналитики считают, что российские войска не смогли закрепиться вблизи позиций ВСУ, а лишь незначительно инфильтрировались в этот район.
Ситуация возле Константиновки / Карты ISW
Параллельно Силы обороны били по важным объектам для россиян в районе оккупированного Мариуполя. Так, ночью 19 апреля под ударом были склады техники вблизи Мангуша и Тополиного, добавляют аналитики.
На прошлой неделе украинские позиции были атакованы более 1 130 раз по всей линии фронта. Оккупационная армия зашла в несколько поселков на Сумщине, продвинулась на Славянском направлении и возле Гуляйполя.
Россияне осуществили ряд локальных штурмов безрезультатно. В ISW предполагают, что такие атаки имеют разведывательную цель и способствуют распылению сил Украины.