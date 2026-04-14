Новые прорывы границы в Сумской области, наступление на Купянск и "перемирие": как изменилась линия фронта за неделю

Российские войска продолжают штурмовые действия по всей линии фронта. И на 10 из 12 направлений боевые действия не прекращались даже во время так называемого "пасхального перемирия", которое объявили в Кремле и сама же оккупационная армия не придерживалась.

Кроме того, снова обостряется ситуация в приграничных районах Сумской области, в районе Купянска и Константиновки. Продолжаются бои и возле Лимана, в сторону Славянска, в районе Покровска и Гуляйполя, а также в Днепропетровской области и островах в Херсонской области .

О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 6 по 12 апреля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Интересно Самая успешная операция последних лет? Как Украине удалось пойти в наступление в Днепропетровской области и какими будут последствия

Динамика боевых действий

В течение прошлой недели российские войска совершили 1 047 штурмов позиций Сил обороны Украины на всех направлениях. Более того, 107 атак враг совершил на Пасху – это, конечно, наименьший показатель за всю неделю, однако в этот день продолжалось так называемое перемирие. Однако штурмовых действий не было зафиксировано только на Ореховском и Приднепровском направлениях.

Кроме того, россияне нарушали "перемирие", используя все вооружение для обстрела прифронтовых территорий. В частности россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского, когда "перемирие" уже вступило в силу.

По направлениям на прошлой неделе ситуация была такой:

Покровское – 198 атак;

Константиновское – 154 атаки;

Гуляйпольское – 108 атак;

Александровское – 56 атак;

Харьковское – 47 атак;

Лиманское – 47 атак;

Купянское – 42 атаки;

Славянское – 35 атак;

Сумское – 29 атак;

Приднепровское – 25 атак;

Краматорское – 7 атак;

Ореховское – 4 атаки.

Несмотря на все вражеские усилия, линия соприкосновения не претерпела изменений на Харьковском, Лиманском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Новый прорыв границы в Сумской области

Приграничье Сумской области – зона активных боев почти по всей линии границы. На прошлой неделе российские войска закрепились в приграничных селах Миропольское, Проходы и Марьино. Информацию об отходе украинских войск с позиций в Миропольском подтвердили в 14-м корпусе. В то же время там отметили, что это было сделано для сохранения жизней наших военных, а операция по уничтожению врага продолжается.

В серой зоне оказалось еще одно пограничное село Степок. Также враг продвинулся возле Новодмитровки. В случае закрепления в районе села Степок, враг образует сплошной плацдарм от Грабовского до Миропольского.





Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP

Еще одна битва за Купянск?

Россияне потеряли контроль над Купянском в сентябре 2022 года. Город был в оккупации полгода после того, как его сдал бывший мэр. Осенью 2024 года Силы обороны сорвали попытку проникновения врага в город. В декабре 2025 стало известно о проведении зачистки в Купянске, в результате которой россиян выбили из города, хотя несколько десятков оккупантов остались в окружении.

Теперь же россияне в четвертый раз хотят зайти в Купянск. И, очевидно, в этот раз враг пытается создать так называемые "клещи". Именно поэтому оккупанты в основном сосредотачивают сейчас свои усилия в районе сел Песчаное и Петропавловка. Там на прошлой неделе у россиян были продвижения.

Однако воплотить полноценно тактику "клещей" врагу мешает река Оскол. Однако выбранная россиянами тактика является угрозой для подразделений, которые восточнее Купянска.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в сторону Славянска и Константиновки

На Славянском направлении россияне пытаются продвигаться с направления Северска и по трассе Бахмут – Славянск. Однако формирование Северского Донца сейчас является сложной задачей для врага.

Однако на прошлой неделе враг изменений продвинуться возле села Резниковка, а в соседних Калениках увеличилась серая зона. Других изменений на линии соприкосновения на этом участке не обнаружено.





Ситуация в направлении Славянска / Карта DeepStateMAP

Тем временем крайне сложная ситуация в районе Константиновки, где враг подбирается к окраинам города. На прошлой неделе российские войска имели продвижение в селах Ступочки и Плещеевка.





Ситуация в Константиновке / Карта DeepStateMAP

Что происходит в районе Покровска?

На Покровском направлении сейчас у врага две цели – полная оккупация Покровска и Мирнограда, северные части которых в серой зоне, и захват города Родинское. В последнем враг продвинулся на прошлой неделе.

Также целью врага является Гришино. Хотя там россияне на прошлой неделе не продвинулись, и все же серая зона увеличилась.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Гуляйполя

На Гуляйпольском направлении после контратак Сил обороны на юге удалось стабилизировать линию фронта. Однако на прошлой неделе враг смог продвинуться в районе села Мирное, что на юго-запад от Гуляйполя.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP