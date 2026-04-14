Нові прориви кордону на Сумщині, наступ на Куп'янськ і "перемир'я": як змінилася лінія фронту за тиждень

Російські війська продовжують штурмові дії по всій лінії фронту. І на 10 з 12 напрямків бойові дії не припинялися навіть під час так званого "великоднього перемир'я", котре оголосили у Кремлі й сама ж окупаційна армія не дотримувалася.

Крім того, знову загострюється ситуація в прикордонних районах Сумщини, у районі Куп'янська та Костянтинівки. Тривають бої й біля Лимана, в бік Слов'янська, в районі Покровська та Гуляйполя, а також на Дніпропетровщині й островах на Херсонщині.

Про те, як змінилася лінія фронту за минулий тиждень з 6 по 12 квітня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво Найуспішніша операція останніх років? Як Україні вдалося піти у наступ на Дніпропетровщині і якими будуть наслідки

Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня російські війська здійснили 1 047 штурмів позицій Сил оборони України на всіх напрямках. Ба більше, 107 атак ворог здійснив на Великдень – це, звісно, найменший показник за весь тиждень, проте в цей день тривало так зване перемир'я. Однак штурмових дій не було зафіксовано тільки на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Крім того, росіяни порушували "перемир'я", використовувавши усе озброєння для обстрілу прифронтових територій. Зокрема росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського, коли "перемир'я" уже набуло чинності.

За напрямками минулого тижня ситуація була такою:

Покровський – 198 атак;

Костянтинівський – 154 атаки;

Гуляйпільський – 108 атак;

Олександрівський – 56 атак;

Харківський – 47 атак;

Лиманський – 47 атак;

Куп'янський – 42 атаки;

Слов'янський – 35 атак;

Сумський – 29 атак;

Придніпровський – 25 атак;

Краматорський – 7 атак;

Оріхівський – 4 атаки.

Попри усі ворожі зусилля, лінія зіткнення не зазнала змін на Харківському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Новий прорив кордону на Сумщині

Прикордоння Сумщини – зона активних боїв майже по всій лінії кордону. Минулого тижня російські війська закріпилися у прикордонних селах Миропільське, Проходи та Мар'їне. Інформацію про відхід українських військ з позицій в Миропільському підтвердили в 14-му корпусі. Водночас там зазначили, що це було зроблено для збереження життів наших військових, а операція зі знищення ворога триває.

У сірій зоні опинилося ще одне прикордонне село Степок. Також ворог просунувся біля Новодмитрівки. У випадку закріплення в районі села Степок, ворог утворить суцільний плацдарм від Грабовського до Миропільського.





Ситуація в Сумській області / Карта DeepStateMAP

Ще одна битва за Куп'янськ?

Росіяни втратили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року. Місто було в окупації пів року після того, як його здав колишній мер. Восени 2024 року Сили оборони зірвали спробу проникнення ворога у місто. У грудні 2025 стало відомо про проведення зачистки у Куп'янську, внаслідок якої росіян вибили з міста, хоч кілька десятків окупантів залишилися в оточенні.

Тепер же росіяни вчетверте хочуть зайти в Куп'янськ. І, вочевидь, цього разу ворог намагається утворити так звані "клещі". Саме тому окупанти в основному зосереджують зараз свої зусилля в районі сіл Піщане та Петропавлівка. Там минулого тижня у росіян були просування.

Однак втілити повноцінно тактику "кліщів" ворогу заважає річка Оскіл. Однак обрана росіянами тактика є загрозою для підрозділів, котрі східніше Куп'янська.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в бік Слов'янська і Костянтинівки

На Слов'янському напрямку росіяни намагаються просуватися з напрямку Сіверська і по трасі Бахмут – Слов'янськ. Однак формування Сіверського Донця зараз є складним завданням для ворога.

Проте минулого тижня ворог змін просунутися біля села Різниківка, а в сусідніх Калениках збільшилася сіра зона. Інших змін на лінії зіткнення на цій ділянці не виявлено.





Ситуація в напрямку Слов'янська / Карта DeepStateMAP

Тим часом вкрай складна ситуація в районі Костянтинівки, де ворог підбирається до околиць міста. Минулого тижня російські війська мали просування в селах Ступочки та Плещіївка.





Ситуація в Костянтинівці / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в районі Покровська?

На Покровському напрямку зараз у ворога дві цілі – повна окупація Покровська і Мирнограда, північні частини яких у сірій зоні, та захоплення міста Родинське. В останньому ворог просунувся минулого тижня.

Також ціллю ворога є Гришине. Хоч там росіяни минулого тижня не просунулися, та все ж сіра зона збільшилася.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Гуляйполя

На Гуляйпільському напрямку після контратак Сил оборони на півдні вдалося стабілізувати лінію фронту. Однак минулого тижня ворог зміг просунутися в районі села Мирне, що на південний захід від Гуляйполя.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP