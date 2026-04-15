Що відбувається у районі Костянтинівки?

Станом на 15 квітня противник не зміг захопити Костянтинівку та Дружківку. Крім того, йому не вдалося дістатися ближніх підступів до Краматорська з півдня та південного сходу. Дуже ймовірно, що саме ця обставина спонукала російське командування розпочати рішучіші дії проти Костянтинівського району оборонної ЗСУ. Про це пише Костянтин Машовець.

Судячи з розподілу сил і засобів, росіяни зосереджують основні зусилля на правому фланзі смуги наступу 8 загальновійськової армії, на обох кінцях Клебан-Бицького водосховища, у напрямках Бересток – Костянтинівка та Плещіївка – Костянтинівка.

Своєю чергою, російський 3 армійський корпус зосередив основні зусилля на флангу, прилеглому до смуги 8 ЗВА.

Російські підрозділи вже понад 2 тижні ведуть запеклі бої в напрямку Яблунівка – Степанівка, намагаючись повністю зайняти Степанівку і просунутися далі до Довгої Балки. Поки що їм вдалося "зачепитися" лише за Степанівку, у її південній частині.

Штурмові групи противника, просуваючись протяжним зарослим яром від авторозв'язки на дорозі Т-0504, розташованої на південний захід від Берестка, змогли дістатися південно-західних околиць Іллінівки.

Противник також продовжує закріплюватися в районі Берестка і накопичувати там штурмову піхоту, очевидно готуючись до масового проникнення в Костянтинівку, по обидва боки дороги Т-0504 через автозаправку "Лідер", тепличне господарство і у напрямку Костянтинівського коледжу Луганського національного аграрного університету.

Щоб забезпечити ці дії з флангу, підрозділи російської ТГр "Дзержинськ" вперто намагаються атакувати Сили оборони України в районі Іванопілля та Плещіївки.

Поки що дії противника в смузі його 8-ї ЗВА не принесли йому результату, на який він, очевидно, сподівався. Російські війська не змогли прорватися до західної частини Костянтинівки, хоча протягом попереднього місяця наполегливо готувалися до цього. Крім того, противник досі не зміг повністю витіснити підрозділи СОУ з району Іванопілля та Плещіївки.

Однак у зоні 3-го армійського корпусу російське командування все ж змогло досягти низки тактичних успіхів, зокрема:

підрозділи російської 72 ОМСБр змогли просунутися до Шанхайського ставку і дістатися до східних околиць Костянтинівки, на південь від Новодмитрівки, в районі міського кладовища;

підрозділи 6 МСД цього корпусу, очевидно, змогли збільшити свою присутність у південно-східній частині міста, діючи через район Дачі, хоча в цьому районі все ще тривають запеклі міські бої і він вважається "сірою зоною". Тут бої точаться в районі залізничного вокзалу, а також вулиць Київська та Одеська.

Головна проблема підрозділів російського 3-го АК, які просуваються до Костянтинівки з боку Предтечиного та Ступочок, полягає в тому, що СОУ продовжують утримувати позиції в районі Часового Яру у смузі сусідньої 70 МСД. Її нещодавні спроби прорватися до Віролюбівки і дістатися району Стінки – Миколаївка – Червоне – Подільське, діючи вздовж залізниці з боку Часового Яру, закінчилися марно. Ризик флангових контратак ЗСУ проти підрозділів російського 3-го армійського корпусу, які прорвалися до Костянтинівки південніше, залишається незмінним.

Відповідно, російське командування ТГр "Бахмут", очевидно, змушене розвернути частину своїх сил зі Ступок на північ, замість того, аби використовувати їх на Костянтинівку.

Які перспективи розвитку ситуації?

В оперативному сенсі з квітня кожен додатковий день, витрачений російським командуванням на штурм Костянтинівки, грає проти нього. Чим довше вони застрягають у районі Костянтинівки та Дружківки, тим більш ймовірно, що час, необхідний їм на те, щоб доповзти до південних і південно-східних околиць Краматорська, різко зростає, можливо, навіть безкінечно.

Тобто російському командуванню буде дуже й дуже складно досягти однієї з найважливіших передумов для початку наступальної операції на Слов'янськ – Краматорськ (фактично, одного з головних запланованих етапів усієї російської літньо-осінньої кампанії 2026 року).

До речі, це дуже справедливо і для Лиманського напрямку. Поки там буде утримуватися Лиманський плацдарм ЗСУ, доти російська 3-тя ЗВА цього літа буде змушена виключно самотужки штурмувати українські укріплені райони перед Слов'янськом і Краматорськом.

Тепер численні російські "експерти" можуть із задоволенням спекулювати на тему – що б сталося, якби російські війська змогли прорватися "великим колом" до Дружківки взимку та навесні цього року?

Війна не терпить умовних допущень у минулому часі. Безрозсудні атаки російських морських піхотинців біля Володимирівки цієї зими яскраво свідчать, що російське командування все ж мало такі плани. Але вони залишалися лише цікавою ідеєю, бо російська морська піхота так і не прорвалася ні до Костянтинівки, ні до Дружківки.

Тому російські 8 ЗВА та 3 АК тепер мають буквально прогризати українську оборону до Костянтинівки малим колом, майже "в лоб", прикриваючи південні та південно-східні підходи до неї тілами своєї штурмової піхоти. Це все – довго, нудно, а найголовніше – дуже криваво і дуже дорого.

Іншими словами, зараз у боях за Костянтинівку ті сили та засоби УВ "Південь", які теоретично мали бути використані для кидка на Краматорськ з півдня, буквально "згорають". Ба більше, якщо вони "вигорять" у цих боях достатньо глибоко (наприклад, до повної або часткової втрати своєї боєздатності), то вся ідея "Слов'янсько-Краматорської оперативної наступальної операції" може не бути врятована навіть оперативним розгортанням свіжого ударного угрупування російських військ на цьому напрямку.

Я писав ще у 2022 році, що іноді здається, що російське командування, плануючи свої дії, не враховує можливість будь-якого опору з боку українського командування.

Відчуття власної безумовної переваги, зверхності і майже залізної впевненості у перевазі власних інтелектуальних здібностей над українськими опонентами постійно грають з російським командуванням жорстокі жарти.

Наприкінці зими будь-який офіцер оперативної служби, навіть найнижчого рангу, міг би дійти висновку, що російським військам все одно доведеться штурмувати Костянтинівку навесні цього року "великою кількістю крові". Однак російське командування з впертістю, гідною набагато кращого використання, продовжувало і продовжує, навіть зараз, вже фактично після боїв за Покровськ, "малювати стрілочки" у напрямку Добропілля, іншими словами – не в той бік.

Ймовірно, вони вірять, що СОУ добровільно і без бою покинуть Костянтинівку, і вона сама потрапить до їхніх рук як стиглий плід. А наступ російських військ на Краматорськ із півдня відбуватиметься невиснажливо і швидко – як приємний марш.

Ну, ну, малюйте далі.