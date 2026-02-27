На відео, опублікованому 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, видно, як країна-терористка б'є по житловому кварталу міста фосфорними бомбами.

Що відбувається в Костянтинівці?

Костянтинівка – це ключовий логістичний центр України в Донецькій області.

Місто має катастрофічні руйнування.

Пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону зафіксували удари окупантів фосфором. Це заборонена зброя, яка випалює все живе.

Обережно, чутливі кадри, 18+! Удар по Костянтинівці фосфором: дивіться відео

Довідково. Фосфорні боєприпаси містять у собі білий фосфор, який горить при температурі приблизно 800 градусів. Він самозапальний та спалахує після контакту із киснем, тож загасити його складно.



До того ж така зброя може уражати великі території – до кількох сотень метрів.

Слідом за фосфорним боєприпасом був удар ФАБ 1500.

За офіційними даними, у Костянтинівці досі залишається близько 2000 мирних жителів.

Але росіянам байдуже на людей. Вони не лише б'ють по них подібними засобами, а ще й полюють дронами.

На чутливих кадрах видно, як місцевий намагався виїхати з міста на своєму велосипеді, але оператор російського FPV-дрона просто скерував його на чоловіка.

Проти нас не армія, а справжнє зло. І єдиний спосіб для нас жити в мирі – зупинити його,

– наголосили військові.

Що ще відомо про життя у Костянтинівці?