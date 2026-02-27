На відео, опублікованому 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, видно, як країна-терористка б'є по житловому кварталу міста фосфорними бомбами.
Що відбувається в Костянтинівці?
Костянтинівка – це ключовий логістичний центр України в Донецькій області.
Місто має катастрофічні руйнування.
Пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону зафіксували удари окупантів фосфором. Це заборонена зброя, яка випалює все живе.
Обережно, чутливі кадри, 18+! Удар по Костянтинівці фосфором: дивіться відео
Довідково. Фосфорні боєприпаси містять у собі білий фосфор, який горить при температурі приблизно 800 градусів. Він самозапальний та спалахує після контакту із киснем, тож загасити його складно.
До того ж така зброя може уражати великі території – до кількох сотень метрів.
Слідом за фосфорним боєприпасом був удар ФАБ 1500.
За офіційними даними, у Костянтинівці досі залишається близько 2000 мирних жителів.
Але росіянам байдуже на людей. Вони не лише б'ють по них подібними засобами, а ще й полюють дронами.
На чутливих кадрах видно, як місцевий намагався виїхати з міста на своєму велосипеді, але оператор російського FPV-дрона просто скерував його на чоловіка.
Проти нас не армія, а справжнє зло. І єдиний спосіб для нас жити в мирі – зупинити його,
– наголосили військові.
Що ще відомо про життя у Костянтинівці?
Відрізок траси від Олексієво-Дружківки до Костянтинівки називають "дорогою життя". Там постійно літають дрони та відбуваються обстріли.
Довжина "дороги життя" – 7 кілометрів. Втім, рухатися там на авто майже неможливо. На узбіччя багато спаленої техніки.
До повномасштабного вторгнення у місті жило 78 тисяч людей. Понад 95% населення довелося вимушено покинути свої домівки.