Про це повідомили в Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Чи можливі територіальні поступки на користь Росії: Буданов дав категоричну відповідь

Яка ситуація на фронті?

За даними аналітиків, на Сумщині 26 лютого російські війська мали незначне просування. Зафіксоване воно південніше Варачиного, на північ від Сум. Загалом 25 та 26 лютого окупанти наступали в районах Олексіївки, Кіндратівки, Яблунівки, Новомиколаївки та інших населених пунктів. Російська сторона стверджувала, що Україна могла контратакувати поблизу Андріївки.

Росіяни продовжили атакувати й на Харківщини. Там просування аналітики не зафіксували. Бої тривали поблизу Вовчанська, Зеленого, Нестерного, Охрімівки, Лиману та прилеглих сіл. Також ворог безрезультатно атакував на напрямку Великого Бурлука.

Під Куп'янськом та у напрямку Борової українські військові мали локальні успіхи. За даними ISW, там подекуди відбулась зачистка територій. Водночас тривали атаки росіян у самому Куп'янську, біля Піщаного та Куп'янська-Вузлового.

На Боровському напрямку ворог наступав у районах Кругляківки, Богуславки, Боріївської Андріївки, Новоплатонівки та інших сіл, але без результату.

Наступ росіян тривав на Лиманському напрямку, але не мав успіху. Бої тривали діля Лиману, поблизу Новоселівки, Святогірська, Ярової.

А у тактичному району тактичному районі Костянтинівка-Дружківка аналітики помітили просування обох сторін. Українські війська утримували позиції на схід і південь від Костянтинівки, а російські – просунулися на північ від Клебан-Бика.

Ситуація на фронті на 27 лютого / Карти ISW

Далі на Донеччині на Добропільському напрямку 26 лютого росіяни атакували без результатів біля Кучерового Яру та Дорожнього. На Покровському напрямку відбулось просування російських військ у південній частині Гришиного. Також тривали численні бої.

Бої з окупантами точились й на Новопавлівському та Олександрівському напрямках 26 лютого. Там російська армія атакувала без підтвердженого прогресу.

На Гуляйпільському напрямку Росія наступала біля Гуляйполя та навколишніх населених пунктів. Аналітики, з посиланням на російські джерела, заявили про контратаки України у напрямку Братського. Проте на заході Запорізької області відбулось просування ворога на північний схід від Приморського, що поблизу Оріхова.

На Херсонщині росіяни проводили обмежені, але безрезультатні атаки.

Зміни на фронті на 27 лютого / Карти ISW

Останні новини з фронту