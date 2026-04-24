Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в ефірі 24 Каналу розповів, як зараз діє ворог між Покровськом і Добропіллям. За його словами, росіяни намагаються компенсувати технологічне відставання масовістю та постійним тиском.

Як росіяни намагаються пройти між позиціями біля Покровська?

Тактика окупантів на цій ділянці залежить від погоди і умов для роботи дронів. Водночас загальна картина не змінюється: кілзона щодня розширюється, бо зростають технічні можливості розвідувальних і ударних безпілотників.

Росіяни теж намагаються розвивати свої технології і в багатьох речах копіюють досвід Сил оборони України.

Кілзона щодня розширюється відповідно до розширення технічних можливостей дронів різного роду розвідувальних. На жаль, окупант у сенсі технологій теж не стоїть на місці і пробує багато в чому копіювати досвід Сил оборони,

– пояснив Назаренко.

Але це відставання вони перекривають кількістю живої сили, тому й далі кидають уперед дрібні групи, які лізуть через посадки й укриття, щоб просочитися між позиціями. Це здебільшого швидко зібрані поповнення, найманці та зеки, яких готують максимум два – чотири тижні, а потім відправляють малими пішими групами. Вони намагаються пройти від нори до бліндажа, від бліндажа до укриття і рухаються по вже натоптаних стежках, сподіваючись продавити оборону масою.

Сили оборони України зривають ці штурми

У більшості випадків такі групи виявляють ще під час руху між укриттями. Далі по них одночасно працюють різні засоби ураження: дрони, артилерія, скиди і FPV, тому просування малими піхотними групами часто закінчується ще до спроби закріпитися. На цій ділянці ворог постійно пробує тиснути саме такими інфільтраційними діями. Попри це, більшість його спроб виявляються безуспішними, бо рух окупантів бачать і швидко накривають у координації між підрозділами.

Щодня ворог втрачає вбитими від десятка окупантів у смузі відповідальності нашої бригади "Рубіж", нашого батальйону "Сила свободи,

– сказав Назаренко.

Він додав, що для росіян це вже стало звичною тактикою, коли людей кидають уперед малими групами без реального шансу на результат.

Чим росіяни прикривають свої штурми біля Покровська?

Окрім дрібних піших груп, росіяни пробують просуватися на мотоциклах, іншій мототехніці та бронетехніці. Такі дії вони постійно підсилюють вогнем артилерії і великою кількістю ударних безпілотників, щоб тиснути на позиції Сил оборони без паузи.

Назаренко звернув увагу, що ворог використовує "Шахеди" не лише для ударів по далеких мирних містах України. Їх також застосовують по прифронтових населених пунктах, а поруч і далі працює знайома тактика вогневого валу з КАБами та ФАБами, яку росіяни намагаються поєднувати з новими технологічними рішеннями.

Ворог її продовжує активно використовувати, вдосконалює якимись новими своїми технологіями. Десь Сили оборони знаходять певну протидію. І, як ми бачимо, фронт тримається,

– пояснив Назаренко.

Попри щоденний тиск і великі витрати ресурсів, на напрямку бригади "Рубіж" окупанти тривалий час не мають відчутного успіху.

