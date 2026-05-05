О 16:07 для Запорізької області була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою застосування керованих авіаційних бомб. Про небезпеку попереджав глава ОВА Іван Федоров.
О 16:10 у Запоріжжі пролунали вибухи. Федоров уточнив, що дим, який здіймається над містом, – це наслідки ворожої атаки.
Пізніше глава ОВА розповів, що росіяни вдарили КАБами по кількох підприємствах Запоріжжя. "Інформація щодо постраждали уточнюється", – додав чиновник.
За словами Федорова, у місті горять автомобілі, магазин та підприємство.
О 16:43 у Запоріжжі знову пролунали вибухи. Перед цим до небезпеки КАБів додала ще й загроза ударних безпілотників для міста.