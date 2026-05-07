Про це в ефірі телемарафону 7 травня заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Дивіться також Перемир'я не було: в ISW розповіли, як у Путіна пояснили свої цинічні атаки

Що відбувається на фронті?

Станом на зараз росіяни уже наступають. На фронті йде активна фаза весняної російської кампанії.

Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знов-таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, зробити щось влітку. Але станом на зараз якраз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу,

– зазначив Трегубов.

За його словами, росіяни, як і раніше, майже використовують бронетехніку, бо вона уже малоефективна.

"Будь-яка спроба наварити на танк іще один додатковий ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше. Тому станом на зараз бронетехніка майже не використовується, мототехніка використовується обмежено", – пояснив речник.

Наразі на фронті фіксується дуже висока насиченість БпЛА різних типів. Трегубов також зазначив, що незабаром очікується велика кількість НРК.

Нагадаємо, що наземні роботизовані комплекси (НРК) стають важливою частиною арсеналу. Вони виконують логістичні, розвідувальні та бойові завдання на полі бою. 24 Канал поспілкувався з виробниками НРК та представниками держави. Вони розповіли, що попит на ці системи зростає, але, на жаль, темпи виробництва в Україні відстають.

До слова, попри послаблення західної військової допомоги Україні, яке відзначається уже тривалий час, Україна показує надзвичайну ефективність у відбитті атак та звільненні окупованих земель, розповів адмірал Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу.