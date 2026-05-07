Об этом в эфире телемарафона 7 мая заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По состоянию на сейчас россияне уже наступают. На фронте идет активная фаза весенней российской кампании.

Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос в том, когда они исчерпаются, пойдут опять-таки на еще одно пополнение и дальше попытаются, может, сделать что-то летом. Но по состоянию на сейчас как раз у них фаза не накопления ресурса, а скорее расходования этого ресурса,

– отметил Трегубов.

По его словам, россияне, по-прежнему, почти используют бронетехнику, потому что она уже малоэффективна.

"Любая попытка наварить на танк еще одну дополнительную степень защиты и превратить его в совсем похожий на муравейник все равно неэффективна. Ну, пойдет на него еще на один дрон больше. Поэтому по состоянию на сейчас бронетехника почти не используется, мототехника используется ограниченно", – пояснил спикер.

Сейчас на фронте фиксируется очень высокая насыщенность БпЛА различных типов. Трегубов также отметил, что вскоре ожидается большое количество НРК.

К слову, несмотря на ослабление западной военной помощи Украине отмечается уже длительное время. Но, по словам адмирала Роб Бауэр в интервью 24 Каналу, Украина показывает чрезвычайную эффективность в отражении атак и освобождении оккупированных земель.