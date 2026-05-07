Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 6 мая.

Какова ситуация на фронте?

По данным ISW, российские войска по состоянию на 6 мая продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинская армия контратаковала в этом районе, а россияне заняли позиции вблизи Сопича и продвинулись дальше на запад от села.

Аналитики зафиксировали попытку врага продвинуться на север от Харькова. Тогда украинские военные нанесли удары по российским позициям возле Ветеринарного.

Изменения на фронте

Бои не утихали и на Купянском, Славянском на Константиновском направлениях. Украинские защитники контратаковали, в частности, в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Несмотря на штурмы продвижения россиян не фиксируют.

По данным аналитиков, ВСУ удерживали позиции или продвинулись в районе Покровска. Тогда как россияне пытались наступать еще и у Новопавловки и Александровки.

На Гуляйпольском направлении ISW зафиксировал российские попытки инфильтрации на север и северо-запад от Гуляйполя. Однако украинской армии удалось продвинуться на западе Запорожской области в районе Каменского (к юго-востоку от областного центра).

На Херсонском направлении продолжались ограниченные атаки противника и районе островов дельты Днепра, но без продвижения вперед.

Ситуация на линии боестолкновения

Украина предложила России режим прекращения огня с полуночи 6 мая, но уже на утро того дня враг нарушил его 1 820 раз. Оккупанты обстреливали города из авиации и дронами, а также атаковали на ключевых участках фронта.

Советник руководителя Офиса Президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Канала объяснил, что Украина будет действовать зеркально в ответ на удары России. А время до 9 мая еще есть.

Враг ударил по Ореховской стеле в Запорожье. Она стала символом стойкости региона и несокрушимого боевого духа. У стелы размещались флаги украинских подразделений.