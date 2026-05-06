Все обсуждают, что Россия не имеет возможностей остановить беспилотные атаки на нефтяную инфраструктуру и другие объекты на российской территории. Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заметил 24 Каналу, что такие действия Украины уже дают хорошие результаты.

Читайте также Россия не может защититься: ISW объяснило угрозы Москвы "отомстить" Киеву в случае атаки 9 мая

"Только за последнюю неделю мы увидели рост недовольства среди россиян. Люди жалуются на цены на бензин, даже когда удается его достать, а также на подорожание всего остального. Даже некоторые высокопоставленные российские военные командиры начинают выступать против Путина и ставить под сомнение его действия", – подчеркнул он.

Интересно, что политолог Игорь Рейтерович предположил, когда может закончиться война. По состоянию на сейчас спасательным кругом России являются нефтедоллары. В Кремле надеются, что из-за войны в Иране их поток будет продолжаться. Однако если кризис на Ближнем Востоке закончится, начнутся изменения на нефтяном рынке, то потери россиян станут еще больше и быстрее чем сейчас. Поэтому, по мнению эксперта, в 2026 году можно будет увидеть если не завершение, то по крайней мере приостановление войны. Россия больше не сможет поддерживать тот темп войны, который был раньше, потому что одновременно Украина увеличивает свои возможности.

Что заставит Путина закончить войну?

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что сейчас мир сосредоточен на Ближнем Востоке. В частности, почти все усилия Дональда Трампа направлены на то, чтобы предотвратить еще одну войну. Если россияне страдают от нехватки нефти, то американцы платят огромные деньги за бензин из-за ситуации в Иране.

Это сейчас влияет на самого Трампа. Поэтому он посвящает все свое время и усилия тому, чтобы обеспечить прекращение огня, а также открыть Ормузский пролив. Он не прилагает слишком много усилий к мирному соглашению в Украине, к чему мы в Европе и вы в Украине отчаянно стремимся,

– сказал он.

Недавно министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетил Россию. Пока неизвестно, пытаются ли иранцы получить от россиян больше военной техники. Возможно, Путин думает, что если поможет Трампу заключить соглашение с Тегераном, то американский президент может относиться к России гораздо благосклоннее.

Очевидно, что Иран мало что может дать России, а Россия – Ирану, однако они традиционно являются союзниками. Однако это не отменяет того факта, что за последние несколько недель практически не было никакого прогресса в обсуждениях мирного соглашения или прекращения огня в Украине. Но судя по тому, как все развивается, Украина во многом достигает успеха,

– подчеркнул британский генерал.

По данным разведки, в Украине погибает значительно больше российских солдат, чем Россия способна мобилизовать и отправить на фронт. В последнее время стало очевидно, что Украина отвоевывает значительные территории на востоке.

Это может быть более вероятным фактором, способным заставить Путина сесть за стол переговоров. В России люди начинают ощущать на себе последствия войны и выражать недовольство тем, как она влияет на их повседневную жизнь. Нельзя ожидать, что все изменится очень быстро, но сейчас кажется, что ситуация явно идет в пользу Украины,

– добавил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Удары по НПЗ России: последние новости

Ночью 5 мая БПЛА атаковали Ленинградскую область. В Генштабе ВСУ заявили, что СБУ совместно с Силами обороны ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Речь идет о НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши". Там возникли пожары.

Известно, что второй по величине нефтеперерабатывающий завод России – Киришский НПЗ в Ленинградской области – перестал работать после атаки БПЛА. Дроны повредили три из его четырех установок перегонки сырой нефти.